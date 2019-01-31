Vehbi Koç Vakfı’nın, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi’nin tanıtım toplantısı Koç Holding’de gerçekleşti.

Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı İrşadi Aksun, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Zeynep Gürhan Canlı, bakanlık temsilcileri, sivil toplum sektörü, özel sektör temsilcileri, sosyal girişimciler ve proje ortakları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Ülkemizde sosyal girişimciliğin geliştirilmesi hem AB politikalarına uyum kapsamında hem de ülkemizdeki toplumsal sorunların çözümüne yapacağı katkı açısından önemlidir" dedi.

26 MİLYON EURO DESTEK SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Kaymakcı, Sivil Toplum Destek Programının ve Sivil Toplum Diyaloğu Programlarının, sivil topluma katkısının gerek mali destek gerekse diyalog ve karşılıklı anlayış yollarını açması ve önyargıların giderilmesi açısından önemine değindi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Kaymakcı, "Yaklaşık 500 bin euro hibe almaya hak kazanmış Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi’nin de içinde bulunduğu Sivil Toplum Destek Programı vasıtasıyla, 48 projeye toplam 6.4 milyon euro tutarında destek sağlanacak. Halihazırda değerlendirme süreçleri tamamlanmak üzere olan diğer hibe programları ile de 9 milyon euro tutarında daha destek yakın zamanda hayata geçirilecek" dedi.

Faruk Kaymakcı, yıl içerisinde duyurulacak başka hibe programlarının da bulunduğunu ve 10.5 milyon euroluk bir hibe desteğinin daha sivil toplumun kullanımına sunulacağı bilgisini paylaştı.

'50 YILDA 1.3 MİLYAR DOLAR HARCADIK'

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, Vehbi Koç Vakfı’nın bu yıl 50’nci yaşını kutladığını vurgulayarak, "Eğitim, kültür ve sağlık alanlarında “Üstümüze Vazife” diyerek vakfımızın 50 yılda gerçekleştirdiği harcamaların toplamı 1 milyar 355 milyon dolara ulaştı. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı da bugüne kadarki çalışmalarımızı bir adım öteye taşımayı hedeflediğimiz odak alanlarımızdan biri" dedi.

Sosyal girişimcilerin toplumsal sorunları tespit edip bu sorunlara sürdürülebilir çözümler sunarken, sosyal geri dönüşü olan bir hizmet ya da ürün ürettiklerini kaydeden Yıldırım, günümüzde sosyal girişimciliğin gelişmiş ekonomilerin önemli bir bileşeni olduğunu belirtti.

'SOSYAL GİRİŞİMCİNİN ETKİSİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ'

Erdal Yıldırım, "Avrupa Birliği’nde işlerin yüzde 10’u, Avrupa Birliği gayri safi milli hasılasının ise yüzde 8’i sosyal ekonomiden geliyor. ABD’de ise sosyal girişimler, ülkenin gayrisafi milli hasılasının yüzde 3,5’unu oluşturuyor ki bu rakam, Silikon Vadisi’nin katkısından daha yüksek. Türkiye için ise henüz elimizde kesin veriler mevcut değil. Bugün Avrupa Birliği Başkanlığı’nın desteği ile başlattığımız proje çerçevesinde elde edilecek kapsamlı veriler ışığında Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nı kurduğumuzda, ülkemizin ekonomisine sosyal girişimlerin sağladığı katkıyı ve onların istihdama olan etkisini de ortaya koyabileceğiz" dedi.

Toplumsal ve çevresel sorunlara alternatif bir çözüm olarak sosyal girişimciliğin altyapısını güçlendirecek araştırmalar ve eğitimler yapmayı, politika önerileri geliştirmeyi ve bu sayede sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydeden Yıldırım, "Bu yolculukta, ülkemizde bir yandan toplumsal ve ekonomik kalkınmayı güçlendirecek adımlar atacağımıza, diğer yandan sosyal etki yatırımcılığının da önünü açacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

PİLOT İLLERDE GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği, TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığı ile yürütülecek ve iki yıl sürecek Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi kapsamında belirlenen hedefler kapsamında, pilot il olarak belirlenen Ankara, İstanbul, Bursa, Van, Gaziantep, Kayseri, Muğla ve Samsun’da sosyal girişim potansiyelini ve bu alandaki ihtiyaçları anlamak üzere, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, girişim ve sosyal girişim ekosisteminden aktörlerle yüz yüze görüşmeler ve danışma atölyeleri düzenlenecek.

Bu görüşmelerin ve proje boyunca yapılan aktivitelerin ışığında sosyal girişimcilik alanı hakkında kapsamlı bir ihtiyaç analizi raporu hazırlanacak. Sosyal girişimcilik alanında çalışan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere Koç Üniversitesi bünyesinde sosyal girişimcilik eğitimleri düzenleneceği açıklanırken, ülke çapında eğitim verebilecek yeni eğitmenler yetiştirileceği öğrenildi.