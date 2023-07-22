Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çeşme Alaçatı'da 6 gün önce kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren Atay'a ne oldu?

        6 gün oldu! Alaçatı'da kaybolan Veli Eren Atay'a ne oldu?

        Veli Eren Atay, Çeşme tatili sırasında gittiği Alaçatı'da kayboldu! 6 gündür kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Veli Eren Atay'ın ailesi, oğullarının başına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ediyor. Cep telefonunu kaybettiği öğrenilen Veli Eren Atay'ın, en son yanında bir kişi ile Alaçatı merkezine doğru yürürken görüldüğü tespit edildi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Çeşme ilçesine eğlenmeye giden 19 yaşındaki Veli Eren Atay'dan 6 gündür haber alınamıyor. En son bir minibüs şoförü tarafından yanında bir kişiyle yolda yürürken görülen Atay'ın babası Mehmet Atay (48), oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirtip, görenlerden ya da yerini bilenlerden güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Mehmet Atay ile Ebru Atay (45) çiftinin iki erkek çocuğundan büyüğü olan ve bir diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla öğlen eğlenmek için Karşıyaka'daki evinden Çeşme'ye gitti.

        REKLAM

        YANINDA BİR KİŞİYLE ALAÇATI MERKEZİNE YÜRÜRKEN GÖRÜLDÜ

        Atay, aynı gün akşam arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise, mekandan saat 04.00 gibi çıktı. Atay son olarak ertesi gün saat 19.00'da bir minibüs şoförü tarafından yanında bir kişiyle Alaçatı ilçe merkezine yürürken görüldü.

        SON TELEFON GÖRÜŞMESİ 16 TEMMUZ'DA

        REKLAM

        En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.30'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Ancak Atay'dan bugüne kadar bir haber alınamadı. Oğullarının hayatından endişe eden Mehmet - Ebru Atay çifti, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

        VELİ EREN İLE KONUŞAN KİŞİ, DURUMUNUN İYİ OLMADIĞINI DÜŞÜNEREK 155'İ ARAMIŞ

        Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten Mehmet Atay, "Oğulum arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından 04.00'te arkadaşlarından sonra ayrılıp, 2-3 kilometre mesafedeki Delikli Koy'a gidiyor. Orada Çeşme'ye beraber gittiği arkadaşları değil de başka arkadaşlarıyla karşılaşıyor. Oğluma, 'Ne yapıyorsun' diye sormuşlar. Telefonunu kaybettiğini ve onu aradığını söylemiş. Arkadaşları da aramasına yardım etmiş. Ancak, onlarda ilerleyen saatlerde, 'Eve dönmemiz gerekiyor' diyerek, yanından ayrılmışlar. Oğulum telefonunu aramaya devam etmiş. Saat 08.00 gibi oğlum burada uyuyakalmış. Biri görüp, 'Burası güneş, gölge bir yere geç' diye, uyarmış. Bunun üzerine kalkıp, halk plajının bulunduğu alana geçmiş. Plajdaki bir abimizden su istemiş. Bu kişi su vermiş biraz da yanındaki cipsten ikram etmiş. Oğlum cipsin yanında asitli meşrubatları çok sever. 'Meşrubat yok mu' diye sormuş. Olmadığını öğrenince teşekkür edip, ayrılmış. Oğlumun ayrılmasından hemen sonra o kişi durumunun iyi olmadığını düşünerek 155'i aramış. Sarhoş olabilir diye düşünüyorum. Bu kişi polisi ararken oğlum oradan uzaklaşmış. Saat 19.00 gibi Alaçatı'da görev yapan bir minibüs şoförü oğlumu görüyor. En son gören de bu minibüs şoförü. Oğlumun yanında bir kişi daha varmış. Belki binerler diye yanlarında durmuş. Ancak binmemişler" dedi.

        REKLAM

        "BAŞINA BİR ŞEY GELMİŞ OLMASINDAN KORKUYORUZ"

        Oğullarının ortadan kaybolduğu günden bu yana çok yıprandıklarını belirten Atay, "Tüm yakınlarımız, akrabalarımız perişan halde. Oğlumun, hiçbir sıkıntısı, sorunu yoktu. Bir yere gideceksek, beraber gidip eğlenirdik. Daha önce de Çeşme'ye gitmişliği vardı. Ancak vakitlice dönerdi. Endişeliyiz. Haber alamıyoruz. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Gören ya da yerini bilen varsa lütfen en yakın güvenlik güçlerine bildirsin" diye konuştu.

        #Çeşme
        #alaçatı
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 gün oldu! Alaçatı'da kaybolan Veli Eren'e ne oldu?
        6 gün oldu! Alaçatı'da kaybolan Veli Eren'e ne oldu?
        Butik otel yandı! 1 turist öldü, 11 yaralı
        Butik otel yandı! 1 turist öldü, 11 yaralı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Güneş'ten Lyanco açıklaması!
        Güneş'ten Lyanco açıklaması!