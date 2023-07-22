6 gün oldu! Alaçatı'da kaybolan Veli Eren Atay'a ne oldu? Veli Eren Atay, Çeşme tatili sırasında gittiği Alaçatı'da kayboldu! 6 gündür kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Veli Eren Atay'ın ailesi, oğullarının başına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ediyor. Cep telefonunu kaybettiği öğrenilen Veli Eren Atay'ın, en son yanında bir kişi ile Alaçatı merkezine doğru yürürken görüldüğü tespit edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesine eğlenmeye giden 19 yaşındaki Veli Eren Atay'dan 6 gündür haber alınamıyor. En son bir minibüs şoförü tarafından yanında bir kişiyle yolda yürürken görülen Atay'ın babası Mehmet Atay (48), oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirtip, görenlerden ya da yerini bilenlerden güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Mehmet Atay ile Ebru Atay (45) çiftinin iki erkek çocuğundan büyüğü olan ve bir diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla öğlen eğlenmek için Karşıyaka'daki evinden Çeşme'ye gitti.

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YANINDA BİR KİŞİYLE ALAÇATI MERKEZİNE YÜRÜRKEN GÖRÜLDÜ Atay, aynı gün akşam arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise, mekandan saat 04.00 gibi çıktı. Atay son olarak ertesi gün saat 19.00'da bir minibüs şoförü tarafından yanında bir kişiyle Alaçatı ilçe merkezine yürürken görüldü.

SON TELEFON GÖRÜŞMESİ 16 TEMMUZ'DA REKLAM En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.30'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Ancak Atay'dan bugüne kadar bir haber alınamadı. Oğullarının hayatından endişe eden Mehmet - Ebru Atay çifti, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

VELİ EREN İLE KONUŞAN KİŞİ, DURUMUNUN İYİ OLMADIĞINI DÜŞÜNEREK 155'İ ARAMIŞ Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten Mehmet Atay, "Oğulum arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından 04.00'te arkadaşlarından sonra ayrılıp, 2-3 kilometre mesafedeki Delikli Koy'a gidiyor. Orada Çeşme'ye beraber gittiği arkadaşları değil de başka arkadaşlarıyla karşılaşıyor. Oğluma, 'Ne yapıyorsun' diye sormuşlar. Telefonunu kaybettiğini ve onu aradığını söylemiş. Arkadaşları da aramasına yardım etmiş. Ancak, onlarda ilerleyen saatlerde, 'Eve dönmemiz gerekiyor' diyerek, yanından ayrılmışlar. Oğulum telefonunu aramaya devam etmiş. Saat 08.00 gibi oğlum burada uyuyakalmış. Biri görüp, 'Burası güneş, gölge bir yere geç' diye, uyarmış. Bunun üzerine kalkıp, halk plajının bulunduğu alana geçmiş. Plajdaki bir abimizden su istemiş. Bu kişi su vermiş biraz da yanındaki cipsten ikram etmiş. Oğlum cipsin yanında asitli meşrubatları çok sever. 'Meşrubat yok mu' diye sormuş. Olmadığını öğrenince teşekkür edip, ayrılmış. Oğlumun ayrılmasından hemen sonra o kişi durumunun iyi olmadığını düşünerek 155'i aramış. Sarhoş olabilir diye düşünüyorum. Bu kişi polisi ararken oğlum oradan uzaklaşmış. Saat 19.00 gibi Alaçatı'da görev yapan bir minibüs şoförü oğlumu görüyor. En son gören de bu minibüs şoförü. Oğlumun yanında bir kişi daha varmış. Belki binerler diye yanlarında durmuş. Ancak binmemişler" dedi. REKLAM