Veliaht 23.bölüm canlı izle: Show TV'de Veliaht son bölüm full izle ekranı
Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht 23.bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Yeni bölümde Vezir arasında yılların hesabının sorulduğu sert bir yüzleşme yaşanır. Faroz’un baskısı Timur ve Yahya’yı köşeye sıkıştırır ancak Timur, ustaca kurduğu planla hem Faroz’a hem Yahya’ya beklenmedik bir darbe indirir ve Esenler’e uzanan kapıyı aralar. İnternet ortamı üzerinden diziyi takip etmek isteyenler Veliaht izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Veliaht 23.bölüm izle seçeneği ve yeni bölüm özeti
VELİAHT 23.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zafer’in sırrının açığa çıkmasıyla Muharrem’i haksız yere öldürdüğünü anlayan Zülfikar ve Vezir arasında yılların hesabının sorulduğu sert bir yüzleşme yaşanır. Faroz’un baskısı Timur ve Yahya’yı köşeye sıkıştırır ancak Timur, ustaca kurduğu planla hem Faroz’a hem Yahya’ya beklenmedik bir darbe indirir ve Esenler’e uzanan kapıyı aralar. Derya’nın Beyazıt’tan boşanma kararı ve ardından gelen hamilelik haberi Karslıların evine adeta bomba gibi düşerken, Zafer ise Zülfikar’ın oğlu olmadığı gerçeğiyle yüzleşmenin ağırlığı altında geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine gelir.
VELAİHT 23. BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANI
Veliaht 23. bölümü ile bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak. Dizi anlık olarak Show TV canlı yayın izleme ekranında yayınlanacak.
