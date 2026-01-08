Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de

        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de

        Ekranların sevilen dizisi 'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 10:25 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerilim tırmanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht', yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına toplayacak.

        Yönetmenliğini; Sinan Öztürk’ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in beraber üstlendiği Veliaht’ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Saygın Soysal (Korkut), Rahimcan Kapkap (Selim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Veliaht'ın 16'ncı bölümünde; Timur'un yaşanan felaketten sonra Ayşe ve Gülşah'ı konağa getirmesiyle Kudret ve Ayşe arasındaki gerilim tırmanır. Yaşadıkları, Timur ve Reyhan'ın arasındaki ateşi harlarken, Ayşe evladını kaybetme korkusuyla bu ateşi söndürmeye çalışır. Gülendam'ın hamileliği, Karslı konağına bomba gibi düşer. Timur, Zafer’in Esenler’de kimliğini ifşa etmeye kalkmasını engellemek için sürpriz bir isimle iş birliği yapar. İntikamı için Korkut’a karşı Timur’la hareket eden Yahya'nın, Korkut’tan Timur’un en büyük sırrını öğrenmesi an meselesidir.

        'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 2 Ocak 2026 (İran'da Hedef Pezeşkiyan Mı, Rejim Mi?)

        İran'da isyan mı dış müdahale mi? İran'da aslında neler oluyor? İran'da hedef Pezeşkiyan mı rejim mi? İran'da protestolar niye büyüdü? İran'da protestolarda son durum ne? Trump'tan İran'a açık tehdit. İsrail-ABD yine İran'ı vuracak mı? ABD, İran'a müdahale için gerekçe mi arıyor? SDG için süre doldu, şimdi ne olacak? SDG-Şam görüşmeleri nerede tıkandı? Suriye'de entegrasyon olacak mı? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Gazeteci Alişer Delek, Gazeteci Ferhat Murat ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı anlattı.

        #veliaht
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        GSS primine dikkat!
        GSS primine dikkat!
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"