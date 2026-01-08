'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht', yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına toplayacak.

Yönetmenliğini; Sinan Öztürk’ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in beraber üstlendiği Veliaht’ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Saygın Soysal (Korkut), Rahimcan Kapkap (Selim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Sabahattin Yakut (Sabri), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Veliaht'ın 16'ncı bölümünde; Timur'un yaşanan felaketten sonra Ayşe ve Gülşah'ı konağa getirmesiyle Kudret ve Ayşe arasındaki gerilim tırmanır. Yaşadıkları, Timur ve Reyhan'ın arasındaki ateşi harlarken, Ayşe evladını kaybetme korkusuyla bu ateşi söndürmeye çalışır. Gülendam'ın hamileliği, Karslı konağına bomba gibi düşer. Timur, Zafer’in Esenler’de kimliğini ifşa etmeye kalkmasını engellemek için sürpriz bir isimle iş birliği yapar. İntikamı için Korkut’a karşı Timur’la hareket eden Yahya'nın, Korkut’tan Timur’un en büyük sırrını öğrenmesi an meselesidir.