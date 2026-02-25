'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Veliaht'ın heyecan dolu yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı
SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden çarpıcı bir tanıtım daha yayınlandı. Farklı bir dönemin kapılarının aralandığı 'Veliaht', nefes kesen anların yaşanacağı yeni bölümüyle perşembe akşamı özetsiz olarak izleyicilerle buluşacak.
İşte 'Veliaht'ın 23. Bölüm 2. Tanıtımı;
Yayınlanan tanıtımda, yersiz yurtsuz kalan Zafer'e Timur'un arka çıkması dikkat çekerken, Zülfikar'dan da onu sahiplendiği gibi sahiplenmesini istiyor.
Derya'nın itirafıyla bebeğin babasının Yahya olduğunun ortaya çıkacağı bölümde Zülfikar, Vezir'in ihanetini öğreniyor ve silahını ona doğrultuyor.
Kudret'in önüne geçtiği Vezir'in akıbeti merak konusu olurken, Zahide'nin, "Gerçek bir veliahtının olduğunu bilmeden mi gideceksin bu dünyadan?" sözleri tanıtıma damgasını vuruyor.
Zafer'i baygın halde gören Zülfikar'ın yürek yakan haykırışı duygu dolu anlara sahne olurken heyecan ve gerilimin artacağı bir bölümün ipuçları veriliyor.
Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker'in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.
'Veliaht', özetsiz yeni bölümüyle perşembe akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!