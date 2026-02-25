'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden çarpıcı bir tanıtım daha yayınlandı. Farklı bir dönemin kapılarının aralandığı 'Veliaht', nefes kesen anların yaşanacağı yeni bölümüyle perşembe akşamı özetsiz olarak izleyicilerle buluşacak.

İşte 'Veliaht'ın 23. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, yersiz yurtsuz kalan Zafer'e Timur'un arka çıkması dikkat çekerken, Zülfikar'dan da onu sahiplendiği gibi sahiplenmesini istiyor.

REKLAM

Derya'nın itirafıyla bebeğin babasının Yahya olduğunun ortaya çıkacağı bölümde Zülfikar, Vezir'in ihanetini öğreniyor ve silahını ona doğrultuyor.

Kudret'in önüne geçtiği Vezir'in akıbeti merak konusu olurken, Zahide'nin, "Gerçek bir veliahtının olduğunu bilmeden mi gideceksin bu dünyadan?" sözleri tanıtıma damgasını vuruyor.

Zafer'i baygın halde gören Zülfikar'ın yürek yakan haykırışı duygu dolu anlara sahne olurken heyecan ve gerilimin artacağı bir bölümün ipuçları veriliyor.