'Veliaht'tan yeni tanıtım: Şah mat!
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht'ın, 19'uncu bölümünden yeni bir tanıtım daha paylaşıldı
SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yayınlanacak yeni bölümünde geçmişin hesaplarının masaya yatırıldığı, aile bağlarının en sert sınavından geçtiği bu bölümden aksiyon dolu bir tanıtım yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda Yahya ve Zafer, güçlerini birleştirerek Zülfikar Karslı’nın otogardaki saltanatına son veriyor. Zafer, aldığı intikamla ailedeki herkesin öfkesini üzerine çekerken konaktan da kovuluyor.
Zülfikar, Timur’u Reyhan’dan vazgeçirmeye çalışırken silaha sarılıyor; Timur ise Reyhan uğruna tekrardan ölümü göze alıyor. Yahya’ya karşı kaybetmenin ve Zafer’in ihanetinin ardından büyük bir çöküş yaşayan Zülfikar, Timur’a gözyaşları içinde sarıldığı o anlarla izleyiciyi derinden etkiliyor.
Tanıtımın finalinde Selim’in Zafer’i öldürmek için harekete geçmesi tansiyonu zirveye taşıyor. Yahya’nın otogar halkını Zülfikar’ın konağına doğru sürüklemesiyle aksiyon bir an olsun düşmezken, Zülfikar’ın kalabalığa meydan okuduğu sahneler nefesleri kesiyor.
Zaro Ağa’nın evinde Yahya’dan gelen “Şah mat” sözleri ise büyük bir soruyu beraberinde getiriyor: Karslılar için yolun sonu mu görünüyor?
Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.
Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.
‘Veliaht’ yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!