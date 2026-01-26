'Veliaht'tan yeni tanıtım: Şah mat!

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yayınlanacak yeni bölümünde geçmişin hesaplarının masaya yatırıldığı, aile bağlarının en sert sınavından geçtiği bu bölümden aksiyon dolu bir tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Yahya ve Zafer, güçlerini birleştirerek Zülfikar Karslı’nın otogardaki saltanatına son veriyor. Zafer, aldığı intikamla ailedeki herkesin öfkesini üzerine çekerken konaktan da kovuluyor.

Zülfikar, Timur’u Reyhan’dan vazgeçirmeye çalışırken silaha sarılıyor; Timur ise Reyhan uğruna tekrardan ölümü göze alıyor. Yahya’ya karşı kaybetmenin ve Zafer’in ihanetinin ardından büyük bir çöküş yaşayan Zülfikar, Timur’a gözyaşları içinde sarıldığı o anlarla izleyiciyi derinden etkiliyor.

Tanıtımın finalinde Selim’in Zafer’i öldürmek için harekete geçmesi tansiyonu zirveye taşıyor. Yahya’nın otogar halkını Zülfikar’ın konağına doğru sürüklemesiyle aksiyon bir an olsun düşmezken, Zülfikar’ın kalabalığa meydan okuduğu sahneler nefesleri kesiyor.