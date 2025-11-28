Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht' yine ekran başına kilitledi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle reytinglerde yine üst sıralarda yer aldı

        Giriş: 28.11.2025 - 13:43 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:43
        SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, dün akşam yayınlanan 11'inci bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

        Yeni bölümde Reyhan’ın Timur ile birlikte bu hayattan kaçıp gitmek istemesi, ikili arasında ciddi bir gerilime yol açtı.

        Zülfikar, Yahya için Hüseyin Hoca’dan kızı Büşra’yı istemek zorunda kalırken Derya ve Yahya’nın yıllar önce neden ayrı düştüğü ortaya çıktı. Derya annelerinin onlardan gizlediği büyük sırrı öğrenirken Kudret’in de her şeyi aslında en başından itibaren bildiğini babasıyla konuşmasından anladı. Bölümün finaline ise Arnavut Saim’in konağa gelip gizlice Zafer’in karşısına çıkıp; “Ben senin babanım!” demesi damga vurdu.

        Yeni bölümüyle ABC1 20+’da 4,33 izlenme oranı (rating) 11,57 izlenme payı (share), AB’de 4,20 izlenme oranı (rating) 12,32 izlenme payı (share) ve Total’de de 3,69 izlenme oranı (rating) 10,15 izlenme payı (share) elde eden dizi reytinglerde yine üst sıralarda yer aldı.

        #resim#1316907#

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Veliaht’, heyecanı yüksek 11'inci bölümüyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

        Diziyle ilgili sosyal medyada birçok paylaşımda bulunulurken #Veliaht etiketi, 5 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

        'VELİAHT’IN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan 11'inci bölümünde; Yahya, Zülfikar Karslı’ya yıllardır biriken öfkesini seçim öncesi açık bir meydan okumaya dönüştürdü. İkili arasında yirmi yılın ardından büyük yüzleşme yaşanırken Zülfikar da Yahya’nın savaş açmasına aynı hiddetle karşılık verdi.

        Yahya ve Zülfikar hesaplaştı;

        Yahya’nın Zülfikar’a meydan okuması sonrasında otogarda büyük bir mücadele başladı. Otogarda tarafların netleşmesiyle Timur ve Yahya da karşı karşıya gelirken ikilinin dışarıdan görünen yalan dostluğunun da sonuna gelindi.

        Timur ve Yahya’nın savaşı başladı;

        Zülfikar, Yahya için Hüseyin Hoca’dan kızı Büşra’yı istemek zorunda kalırken Derya’nın isteme törenine gitmeyi arzu etmesi dikkat çekti. İsteme sırasında herkesin gerildiği görülürken yüzüklerin takıldığı sırada Yahya’nın Derya’ya bakışı yürekleri burktu. Tören sonrası evin dışında bir araya gelen Yahya ve Derya’nın yıllar sonra geçmişin kapılarını aralayıp ayrılıklarını konuşmaları ise tüm gerçekleri açığa çıkardı. Yahya’nın aslında çok sebepsiz bir nedenden ayrıldıklarını öğrendiği anlar ise izleyicileri duygulandırdı.

        Yahya, Derya’yla ayrılık sebebini öğrendi;

        Timur ve Reyhan, Timur’un çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkmışken kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde buldular. Reyhan kardeşi Doğa’yı da artık tutamamasından dolayı Timur’a birlikte kaçmayı teklif etti. Birlikte bu hayattan kaçıp gitmek isteyen Reyhan’a karşılık Timur acele karar almamaları gerektiğini söylerken, bu durum ikili arasında ciddi bir gerilime yol açtı.

        Reyhan, Timur ile kaçmak istediğini söyledi;

        Bütün bunlar yaşanırken Derya ise Zülfikar ve Kudret’in konuşmasına tanık olup annesinin geçmişiyle ilgili sırların olduğundan emin oldu. Bunun üstüne Kudret’in sakladığı kasedi alıp annesinin veda videosunun tamamını izledi ve annesinin sevgilisinin Muharrem Kaptan olduğunu düşündü.

        Derya, gerçekleri annesinden dinledi;

        Bölümün finalinde ise Arnavut Saim, Vezir’e de Zafer’i görmek istediğini söylemesinin ardından planını gerçekleştirmek için konağa geldi. Zafer’i bahçede gören Saim, gizlendiği yerden sessizce ona seslendi. Zafer büyük bir şaşkınlık yaşarken Saim ona babası olduğunu söyledi. Finale damga vuran sahne sonrasında Zafer’in yeni bölümde Saim’le ilgili ne yapacağı merakı yükseltti.

        İşte heyecan dolu final sahnesi;

        12'NCİ BÖLÜMDEN İLK TANITIM YAYINLANDI

        OTOGARDA SEÇİM HEYECANI YAŞANIYOR

        On birinci bölümün ardından yeni bölümden yayınlanan ilk tanıtımda Yahya ve Derya’nın iş birliği dikkat çekerken, Timur seçimler öncesi adını temize çıkarıyor. Seçimler öncesi Yahya ve Timur arasında gerilim artarken Derya’nın planları da ailede ortaya dökülüyor. Tanıtımın finaline ise seçimlerin sonunda Yahya ve Selim’in ellerini silahlarına atması damga vuruyor.

        Veliaht’ın 12'nci bölüm tanıtımı;

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #‘Veliaht’
