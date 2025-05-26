Venezia: 2 - Juventus: 3 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A Ligi'nin 38. ve son haftasında Juventus, deplasmanda Venezia'yı 3-2 mağlup etti. Milli futbolcu Kenan Yıldız, Kolo Muani ve Manuel Locatelli'nin (p) golleriyle galibiyete ulaşan Juventus, sezonu 70 puanla 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi biletini aldı.
İtalya Serie A Ligi'nin 38. ve son haftasında Juventus, deplasmanda Venezia'ya konuk oldu. Pierluigi Penzo'da oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Juventus oldu.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Kenan Yıldız, 31. dakikada Kolo Muani ve 73. dakikada penaltıdan Manuel Locatelli kaydetti. Venezia'nın gollerini ise 2. dakikada Daniel Fila ve 55. dakikada Ridgeciano Haps attı.
Bu sonuç ile birlikte ligi 70 puan ile Roma'nın 1 puan üstünde 4. sırada bitiren Juventus, Şampiyonlar Ligi biletinin sahibi oldu.