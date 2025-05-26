Venezia: 2 - Juventus: 3 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A Ligi'nin 38. ve son haftasında Juventus, deplasmanda Venezia'ya konuk oldu. Pierluigi Penzo'da oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Juventus oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Kenan Yıldız, 31. dakikada Kolo Muani ve 73. dakikada penaltıdan Manuel Locatelli kaydetti. Venezia'nın gollerini ise 2. dakikada Daniel Fila ve 55. dakikada Ridgeciano Haps attı.

Bu sonuç ile birlikte ligi 70 puan ile Roma'nın 1 puan üstünde 4. sırada bitiren Juventus, Şampiyonlar Ligi biletinin sahibi oldu.