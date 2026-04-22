Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela'da cezaevi isyanı: 5 ölü | Dış Haberler

        Venezuela'da cezaevi isyanı: 5 ölü

        Venezuela'nın Miranda eyaletindeki bir hapishanede çıkan isyanda 5 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 02:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Venezuela'da cezaevi isyanı: 5 ölü

        Venezuela Cezaevi Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eyalete bağlı, yüksek güvenlikli Yare Cezaevi'nde mahkumlar arasında çıkan bir tartışmanın isyana dönüştüğü belirtildi.

        AA'nın haberine göre açıklamada, olayda 5 mahkumun yaşamını yitirdiği, isyanın kesin nedenlerinin belirlenmesi amacıyla başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

        Venezuela Cezaevleri Gözlemevi (OVP), X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise cezaevinde düzensiz bir durumun sürdüğü ve aile ziyaretlerinin askıya alındığı kaydedildi.

        Kamu Bakanlığı tarafından yayımlanan kısa açıklamada da "olayın aydınlatılması ve mahkumların haklarının güvence altına alınması" amacıyla bir komisyonun görevlendirildiği duyuruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

        Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. (DHA)

        #Venezuela
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ateşkesi uzatacağım"
        "Ateşkesi uzatacağım"
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Gıda hurafeleri avcısı gıdadaki komplo teorilerini anlattı
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar