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        Haberler Dünya Amerika Venezuela'da Yüksek Mahkeme Maduro'nun seçimleri kazandığını onayladı | Dış Haberler

        Venezuela'da Yüksek Mahkeme Maduro'nun seçimleri kazandığını onayladı

        Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığını teyit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 06:05 Güncelleme: 23.08.2024 - 06:05
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        Yüksek Mahkeme Maduro'nun seçimleri kazandığını onayladı
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        Venezuela basınında çıkan habere göre, TSJ Seçim Dairesi, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimi sonuçlarına yönelik iktidar partisi ile muhalefet arasında uzun süredir itirazlara neden olan sonuçları karara bağladı.

        Ulusal Seçim Konseyinin (TSE) 29 Temmuz'da yayımladığı devlet başkanı seçimi sonuçlarının hiçbir usulsüzlük içermediğine karar veren TSJ, Maduro'nun seçimden zaferle çıktığını onayladı.

        TSJ Yargıcı Caryslia Beatriz Rodriguez, açıklamasında, CNE'nin sonuç bültenlerinin sandık merkezlerinin raporlarıyla uyumlu olduğunu kaydederek, "Bu raporlar ulusal sayım merkezlerinin veri tabanıyla tamamen örtüşmektedir." ifadesini kullandı.

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        Seçim sürecine ilişkin "kapsamlı" ve "derinlemesine" soruşturma yapıldığını kaydeden Rodriguez, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminin tamamlanmasının ardından CNE'nin sistemine "büyük" bir siber saldırı yapıldığının da kanıtlandığını belirtti.

        TSJ, NİHAİ KARARLAR VERİYOR

        Venezuela Yüksek Mahkemesi, ülkenin en yüksek yargı organı olarak kabul ediliyor ve Venezuela'nın yasalarına uygun olarak seçimlerin geçerliliğini onaylamakla yükümlü olduğu biliniyor.

        Söz konusu seçim sonuçlarına itirazlar yapıldığında veya sonuçlar tartışmalı olduğunda, TSJ, bu konuda devreye girerek nihai kararı veriyor.

        AA'nın haberine göre; TSJ'nin Maduro'nun galibiyetini onaylaması, seçim sonuçlarının yasal olarak kabul edildiği anlamına geliyor.

        MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

        Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

        Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddetmişti.

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        #Nicolas Maduro
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