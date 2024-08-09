Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, Arjantin Devlet Başkanı Milei ve Şili Devlet Başkanı Boric'i diktatör Pinochet'e benzetti

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabı X platformundan yaptığı paylaşımda, Boric'in Venezuela'yı hedef alan sözlerini eleştirerek onu ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi diktatör Augusto Pinochet'e benzetti.

Boric'in Venezuela'ya ilişkin sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirten Gil, "Maskesi kesinlikle düştü. Pinochet ve darbeci kalıntıları ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Boric dün ülkesinde basına yaptığı açıklamada, Venezuela Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) bildirdiği sonuçların "şüpheli" olduğundan kuşku duymadıklarını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun zaferini bu haliyle tanımayacaklarını duyurmuştu.