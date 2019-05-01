- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Resmi adı Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olan Venezuela, Güney Amerikalı devrimci Simon Bolivar tarafından 1811 yılında kuruldu. İspanyol İmparatorluğu'ndan 1811, Büyük Kolombiya Cumhuriyeti'nden 1830 yılında ayrılan ülke, 2021 yılında bağımsızlığının 210'uncu yılını kutlayacak.
VENEZUELA NEREDE?
Güney Amerika kıtasında yer alan Venezuela, 32 milyon nüfusa sahip. Resmi dilin İspanyolca olduğu Venezuela'da, nüfusun yüzde 67'si melezlerden, yüzde 21'i Avrupa kökenli göçmenlerden, yüzde 10'u Afrika kökenli göçmenlerden, yüzde 2'si ise yerli halk ve kabilelerden oluşuyor.
Ülkede etnik çeşitlilik nedeniyle resmi dil İspanyolcanın yanı sıra pek çok dil konuşuluyor. Venezuela'da nüfusun çoğunluğu Hristiyanlardan oluşuyor. Ülkede Hristiyanların oranı yüzde 88, ateistlerin oranı yüzde 7, diğer dinlere mensup kişilerin oranı ise yüzde 5'tir.
Venezuela bayrağı
VENEZULEA'NIN YÖNETİM ŞEKLİ
Yönetim şekli başkanlık tipi federal cumhuriyet olan Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti; 23 eyalet, 1 federal bölge, ve 1 federal bağımlı bölgeden oluşuyor. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Karakas'tır. Venezuela; kuzeyinde Karayip Denizi, doğusunda Guyana, güneyinde Brezilya ve batısında Kolombiya ile komşudur.
Venezuela haritası
VENEZUELA'NIN DOĞAL KAYNAKLARI
Enerji kaynakları bakımından oldukça zengin olan Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesidir. Venezuela, sahip olduğu doğal güzelliklerle pek çok yabancı turistin ilgisini çekiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.