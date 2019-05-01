Resmi adı Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olan Venezuela, Güney Amerikalı devrimci Simon Bolivar tarafından 1811 yılında kuruldu. İspanyol İmparatorluğu'ndan 1811, Büyük Kolombiya Cumhuriyeti'nden 1830 yılında ayrılan ülke, 2021 yılında bağımsızlığının 210'uncu yılını kutlayacak.

VENEZUELA NEREDE?

Güney Amerika kıtasında yer alan Venezuela, 32 milyon nüfusa sahip. Resmi dilin İspanyolca olduğu Venezuela'da, nüfusun yüzde 67'si melezlerden, yüzde 21'i Avrupa kökenli göçmenlerden, yüzde 10'u Afrika kökenli göçmenlerden, yüzde 2'si ise yerli halk ve kabilelerden oluşuyor.

Ülkede etnik çeşitlilik nedeniyle resmi dil İspanyolcanın yanı sıra pek çok dil konuşuluyor. Venezuela'da nüfusun çoğunluğu Hristiyanlardan oluşuyor. Ülkede Hristiyanların oranı yüzde 88, ateistlerin oranı yüzde 7, diğer dinlere mensup kişilerin oranı ise yüzde 5'tir.

Venezuela bayrağı

VENEZULEA'NIN YÖNETİM ŞEKLİ

Yönetim şekli başkanlık tipi federal cumhuriyet olan Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti; 23 eyalet, 1 federal bölge, ve 1 federal bağımlı bölgeden oluşuyor. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Karakas'tır. Venezuela; kuzeyinde Karayip Denizi, doğusunda Guyana, güneyinde Brezilya ve batısında Kolombiya ile komşudur.

Venezuela haritası

VENEZUELA'NIN DOĞAL KAYNAKLARI

Enerji kaynakları bakımından oldukça zengin olan Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesidir. Venezuela, sahip olduğu doğal güzelliklerle pek çok yabancı turistin ilgisini çekiyor.