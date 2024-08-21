Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Venezuela X'ten belge istedi | Dış Haberler

        Venezuela X'ten belge talebinde bulundu

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla 9 Ağustos'ta 10 günlüğüne erişim yasağı getirilen sosyal medya platformu X'in ülkede yeniden erişime açılması için İletişim Bakanı Freddy Nanez, şirketten Venezuela'daki faaliyetlerine ilişkin belge talebinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 05:33 Güncelleme: 21.08.2024 - 05:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Venezuela X'ten belge istedi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez'in, X'ten talep ettiği belgeler arasında, şirketin yönetim kurulunun resmi olarak sunulmasının ve X'in Venezuela'daki temsilcisinin kim olduğunun kendilerine bildirilmesi olduğu kaydedildi.

        X'in Venezuela'da yeniden aktif hale gelmesi için yasaların önemine vurgu yapan Nanez, "Halen onlardan sorumluluk almalarını bekliyoruz. Venezuela yasalarını kabul eder ve yasalara uyduğu takdirde platform yeniden açılır." ifadesini kullandı.

        AA'nın Venezula basınına dayandırdığı habere göre; Nanez, X'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Venezuela'da yeni sosyal medya platformlarının faaliyete geçebileceğini söyledi.

        Maduro, 19 Ağustos'ta özel bir televizyon programına yaptığı açıklamada, ABD'li milyarder Musk'ı hedef alarak, Venezuela'da faşizm ve şiddetti teşvik etmekle suçlamıştı.

        REKLAM

        MADURO, X'İN 10 GÜNLÜĞÜNE KAPATILMASI İÇİN TALİMAT VERMİŞTİ

        Başkent Caracas'taki Devlet Bakanlığı Sarayı Miraflores'te destekçilerine seslenen Maduro, X'in Venezuela'da nefret ve şiddet yaydığını savunmuştu.

        Maduro, Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONATEL) ile konuştuğunu ve X'in 10 gün süreyle dolaşımdan kaldırılması için gerekli talimatı verdiğini bildirmişti.

        MADURO, MUSK'I VENEZUELA'NIN BAŞ DÜŞMANI İLAN ETMİŞTİ

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinde 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

        ABD'li milyarder Elon Musk, "seçime hile karıştırıldığını" öne sürmüştü.

        Musk'ın suçlamalarına tepki gösteren Maduro, "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, ben Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum." demişti.

        Maduro, Venezuela'nın baş düşmanı ilan ettiği Musk'ı ülkedeki şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlamıştı.

        Musk da Maduro'ya verdiği yanıtta, düelloyu kazanması halinde Maduro'dan diktatörlükten istifa etmesini isteyeceğini ve kendisini sahibi olduğu SpaceX ile Mars'a ücretsiz göndereceğini ifade etmişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Venezuela
        #x
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
        Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
        Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Tabanca ile boynundan vurulan kişi öldü
        Tabanca ile boynundan vurulan kişi öldü
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        'Klozet suyuyla beni boğmaya çalıştılar'
        'Klozet suyuyla beni boğmaya çalıştılar'
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü