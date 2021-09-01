Venom, Marvel Comics'in aynı adlı karakterinden uyarlanan ABD yapımı süper kahraman filmi. Venom: Zehirli Öfke bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. İşte Venom: Zehirli Öfke hakkında

VENOM ZEHİRLİ ÖFKE KONUSU

Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikâyelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikâyesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol altına alan organizmayla mücadele eden Eddie, bir yandan da firma sahibinin kendisini öldürmesi için gönderdiği kişilerden kaçmalıdır.

VENOM ZEHİRLİ ÖFKE OYUNCULARI

Tom Hardy - Eddie Brock / Venom

Michelle Williams - Ann Weying

Riz Ahmed - Carlton Drake / Riot

Scott Haze - Roland Treece

Reid Scott - Dr. Dan Lewis

Jenny Slate - Dr. Dora Skirth

Michelle Lee - Donna Diego