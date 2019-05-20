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Vergi dairesi saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Vergi dairesi çalışma saatleri

Milyonlarca vatandaş, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için vergi dairesinden işlem yapmaktadır. Peki vergi daireleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Vergi dairesi hangi günler ve hangi saatlerde hizmet veriyor? Ayrıntılar haberimizde...

Vergi dairesi saat kaçta açılıyor

Vergi dairesi; mükellefi belirleyen, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden kamu kurumudur. Mükelleflerin vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, yükümlülerin iş yeri ve ikamet adreslerine bakmaksızın vergi dairelerinin çalışma ve sorumluluk alanlarını tespit etmeye yetkilidir. 

Mükelleflerin, hizmet alacağı vergi dairesi, ikametgah ve iş yeri adresleri üzerinden belirlenir. Mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemede Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Vergi daireleri, Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı olan vergi dairesi başkanlıklarına bağlıdır. Vergi dairesi başkanlığı olmayan illerde ise defterdarlığa bağlıdır. 

VERGİ DAİRESİ MESAİ SAATLERİ

Vergi dairesi, hafta içi her gün saat 08.30 ile 17.30 arası hizmet vermektedir. Buradaki çalışanlar 12.30-13.30 arasında öğle molası vermektedir. 

Vergi daireleri hafta sonları, resmi tatiller ve bayram tatillerinde kapalıdır.

 

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