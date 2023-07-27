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        Haberler Gündem VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 | Vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlayacak ve nasıl alınır? 11,12,13,14 Pro Max vergisiz iPhone fiyatı ne kadar olacak?

        Öğrencilere akıllı telefon ve bilgisayarda vergi muafiyeti! 11,12,13,14 Pro, Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar olacak?

        Vergisiz 11,12,13,14 Pro ve Pro Max iPhone fiyatları, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan vergisiz cep telefon ve bilgisayar düzenlemesi ile öğrenciler Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV vergilerinden muaf tutulacak. İşte 11,12,13,14 Pro ve Pro Max vergisiz iPhone fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 19:15
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        Vergisiz iPhone fiyatları, Apple fiyatlarına yapılan son zammın ardından yeniden gündeme geldi. AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan vergisiz telefon ve bilgisayar çalışmalarına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler "Vergisiz cep telefonu satışı ne zaman? 11,12,13,14 Pro ve Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 11,12,13,14 Pro ve Pro Max vergisiz iPhone fiyatları...

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        APPLE'DAN BİR ZAM DAHA!

        Apple KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.

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        KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi. iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.

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        (TL) Eski fiyat Yeni fiyat (10 Temmuz)
        iPhone 14 128 GB 47.499 48.304
        iPhone 14 Plus 128 GB 52.499 53.389
        iPhone 14 Pro 128 GB 61.499 62.541
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        iPhone 14 Pro 1 TB 81.499 82.880
        iPhone 14 Pro Max 128 GB 65.999 67.118
        iPhone 14 Pro Max 1 TB 85.999 87.457
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        CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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        AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

        Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

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        ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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        Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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