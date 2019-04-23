Apple’ın kendi özel işletim sistemine sahip, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ve birçok özelliği ile öne çıkan bilgisayarları birçok bireysel kullanıcı ve işletme tarafından tercih ediliyor.
Özel yazılım korumaları olan Apple bilgisayarların yine de yangın, sıvı teması, fiziksel hasarlar, elektrik kesintileri ve siber saldırılar söz konusu olduğunda talihsiz bir şekilde veri kaybı yaşayabildiğini dile getiren Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, Mac bilgisayar kullanıcılarının hangi durumlarda veri kaybına uğrayabileceklerini belirterek veri kaybı durumunda ne yapmaları gerektiğini sıraladı.
SİBER SALDIRILAR EN ÖNEMLİ AKTÖR
Apple bilgisayarlar, ne kadar güvenli olsalar da farklı dış faktörler karşısında veri kayıplarına kurban gidebiliyor. Bu dış faktörlerin başında kötü amaçlı ve casus yazılımların olduğunu belirten Serap Günal, kötü amaçlı yazılımların bilgisayarlara bulaşarak verilere erişimi engellediğini, bu sebeple kullanıcıların öncelikle tanımadıkları e-postalardaki bağlantılara ya da güvenli olmayan bağlantılardaki içeriklere tıklamamaları, kaynağını bilmedikleri dosyaları da indirmemeleri konusunda uyarıyor.
Veri kaybının yaşanmasında etkili olan bir diğer dış faktörün ise donanım ve yazılımlarda meydana gelen hasarlar olduğunu kullanıcılara hatırlatan Günal, elektrik kesintilerinde donanımların kısa devre yaparak bilgisayara ve doğal olarak da verilere zarar verdiğini belirtiyor.
APPLE KULLANICILARI BUNLARI YAPMAYIN!
1- Hasarlı olduğunu açık olarak gördüğünüz Mac bilgisayarlarınızı çalıştırmayı kesinlikle denemeyin.
2- Kullanıcıların yanlış müdahaleleri nedeniyle pek çok veri kurtarma operasyonu daha zor hale geliyor. Verilerinizin tamamen kaybolmasını önlemek adına zarar gören hiçbir bilgisayarın içini açıp parçalara ayırmayın ya da temizlemeye çalışmayın.
3- Yağmur gibi nedenlerle sıvı temasına maruz kalan cihazları açıp kurutmaya çalışmayın. Saç kurutma makinesi gibi cihazların maruz bıraktığı sıcak, diskleri aşındırarak hasarı artırır. Diski nemli haliyle bırakıp profesyonel ellere teslim etmek ise veri kurtarma şansını artıracaktır.
4- Fiziksel hasar görmüş bir Mac bilgisayarındaki verileri veri kurtarma yazılımı aracılığıyla kurtarmayı denemeyin. Bu tür yazılımlar, sadece tamamen çalışan ve böyle bir hasara sahip olmayan disklerde işe yarar.
5- Zarar ne kadar ciddi gözükürse gözüksün, verilerinizin kurtarılamayacağına emin olup verinizden vazgeçmeyin. Medyanızla bir profesyonel veri kurtarma hizmetlerine başvurarak veri kurtarma seçeneklerinizi ve şansınızı öğrenin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.