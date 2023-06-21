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Haberler Gündem Eğitim Tarih Versay Antlaşması Nedir, Kiminle Yapıldı? Versay Antlaşması Maddeleri, Nedenleri, Önemi ve Sonuçları
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Versay Antlaşması nedir, kiminle yapıldı? Versay Antlaşması maddeleri, nedenleri, önemi ve sonuçları

15 bölüm ve toplam 440 maddeden oluşan Versay Barış Antlaşması; 1. Dünya Savaşı Sonrası Almanya ile Müttefik Devletler (ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya) arasında imzalanan antlaşmadır. İçerdiği ağır koşullar sebebiyle daha sonra çıkacak olan 2. Dünya Savaşı’na da zemin hazırlayan bu barış antlaşması; çoğu uzman tarafından Nazi Almanya’sının ortaya çıkışına da sebep olan bir barış antlaşması olarak görülmektedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Versay Antlaşması Nedir, Kiminle Yapıldı? Versay Antlaşması Maddeleri, Nedenleri, Önemi ve Sonuçları
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Alman ulusu için onur kırıcı ve Almanya adına antlaşmayı imzalayan içinse ihanet olarak görülen Versay Antlaşması; çok ağır ekonomik ve siyasi sonuçlar içermektedir. Peki, Versay Antlaşması maddeleri ve sonuçları nelerdir? Versay Antlaşması önemi nedir? İşte, tüm detaylar…

Versay Antlaşması Nedir?

  1. Dünya Savaşı’nı kaybeden Almanya’nın Müttefik Devletler ile imzaladığı barış antlaşması Versay Barış Antlaşması’dır. İsmini Paris’in batısında bulunan bir banliyö olan Versay’dan alan bu antlaşmanın şartları, 1919 yılında toplanan Paris Barış Konferansı’nda kararlaştırılmış ve 28 Haziran 1919 tarihinde ise imzalanmıştır.

Peki, Almanya açısından değerlendirecek olursak Versay Antlaşması kiminle yapıldı? Versay Barış Antlaşması; 1. Dünya Savaşı’nın kaybeden ülkeleri arasında yer alan Almanya ile savaşın kazananı olan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Japonya ve diğer İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır.

Versay Antlaşması Maddeleri

1919 yılında Almanya ile Müttefik Devletler arasında imzalanan Versay Barış Antlaşması şu maddelerden oluşmaktadır.

  • Alsas Loren Belgesi Almanya’dan alınacak ve Fransa’ya verilecektir.
  • Almanya’nın sahip olduğu ordu tamamen lağvedilecek ve ordunun yapısı tamamen değiştirilecektir.
  • Almanya denizler üzerindeki hakimiyetinden ve buralarda bulunan tüm topraklarından vazgeçecektir.
  • Almanya’ya ait olan toprakların bir kısmı Çekoslovakya, Polonya ve Belçika arasında paylaştırılacaktır.
  • Almanya 1. Dünya Savaşı’nın mağlup devleti olarak savaş tazminatı ödeyecektir.
  • Almanya’nın denizaltı ve uçak gibi askeri araçları üretmesi yasaklanacaktır.
  • Almanya, Belçika’nın tarafsızlığını tanımak zorunda olacaktır.
  • Almanya’nın Avusturya ile herhangi bir siyasi ittifak kurması yasaklanacaktır.
  • Almanya’daki zorunlu askerlik görevi sonlandırılacaktır.
  • Almanya’ya ait olan deniz gücü ve donanma, tüm İtilaf Devletleri arasında paylaşılacaktır.
  • Almanya’nın Dantzig şehrinin korunması Milletler Meclisi tarafından yapılacaktır.
  • Almanya’nın Ren Nehri’nin hem doğusunda hem de batısında herhangi bir askeri operasyon yapması yasaklanacaktır.
  • Almanya, 10 yıl içinde toplam 7 milyon ton kömürü Fransa’ya verecektir.

Versay Antlaşması Sonuçları

10 Ocak 1920 tarihinde yürürlüğe giren Versay Barış Antlaşması; içerdiği ağır şartlar açısından Almanya için oldukça onur kırıcı bir antlaşma olarak değerlendirilmektedir. Versay Antlaşması ile Almanya resmen 1. Dünya Savaşı’nın en büyük sorumlusu olarak görülmüş ve antlaşmanın yürürlüğe girmesi ile beraber Almanya için oldukça sancılı bir dönem başlamıştır.

Ağır bir savaş tazminatına mahkûm edilen Almanya’nın ekonomisi tamamen bozulmuştur. Ödenecek olan savaş tazminatına, kaybedilen toprakların da eklenmesiyle Alman ticareti, İtilaf Devletleri tarafından yok edilmiştir.

Versay Antlaşması’nın en önemli sonucu ise Hitler’in ve Nazi Almanya’sının ortaya çıkışıdır. 1. Dünya Savaşı sonrasında gelen yıllarda büyük sıkıntılar çeken Alman ulusu, Hitler’in güçlü, zengin bir Alman ırkı söyleminin peşine takılmış ve bu halk desteği de Hitler fenomeninin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Buna ek olarak 2. Dünya Savaşı’nın yaşanmasındaki temel motivasyon da Almanya’nın Versay Antlaşması ile kaybettiği yerleri ve yok sayılan onurunu kurtarmak istemesidir.

Versay Antlaşması Önemi

Versay Antlaşması’nın önemi, bu antlaşmanın içerdiği ağır şartların ileride 2. Dünya Savaşı’na zemin hazırlamasıdır. Özellikle 1933 yılında Almanya’da iktidara gelen Hitler, Versay Barış Antlaşması’nın Almanya’ya dayattığı şartları kabul etmemiş ve ilerleyen süreçte dünya, bir başka cihan harbi ile karşı karşıya kalmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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