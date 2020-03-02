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Vestel Elektronik Polonya'daki dolaylı yüzde 100 iştiraki Vestel Polska Technology'i fabrika, bina ve arazisiyle birlikte 31.4 milyon

dolara LG Chem Wroclaw Energy'ye sattı.

Vestel Elektronik'ten KAP'a yapılan açıklamada, satılan tesisin bir televizyon montaj fabrikası olduğu belirtilerek, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verildiği ifade edildi.

2016'DA SATIN ALMIŞTI

Tesisin toplam 223 bin 89 metrekare olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yüzde 100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ'nin ("Vestel Ticaret") sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya'nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wrocław Energy Sp. zo.o.'ya satmıştır. Polonya merkezli JP Weber Dudarski sp.k. firması satışa ilişkin olarak Şirketimize danışmanlık hizmeti vermiştir.

Vestel Ticaret'in 1 Eylül 2016 tarihinde Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı Toshiba marka lisans anlaşması kapsamında 30 Aralık 2016'da paylarının tamamını satın aldığı Compal Electronics Europe sp. z o.o.'nun unvanı satın alma sonrası Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. olarak değiştirilmişti.

Satışa konu olan tesis bir televizyon montaj fabrikası olup, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verilmiştir."