Yerli telefon üreticisi Vestel, IFA 2018 etkinliğinde iddialı bir akıllı telefonun modeli ile kullanıcıların karşısına çıktı. 6.18 inç Incell ekrana sahip olan Venüs Z30, 19:9 görüntü oranı ile 1080 x 2246 piksellik çözünürlüğü destekliyor.

2.5 GHz hıza sahip 8 çekirdekli MediaTek 6736T işlemciyle çalışan Venüs Z30’ın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı var. Depolama boyutu microSD kart desteği ile daha fazla arttırılabiliyor. Arka tarafta 16 MP ve 2 MP kameraya sahip olan modelin önce tarafında da FaceID özelliğine sahip 16 megapiksellik bir kamera daha bulunuyor.

Android Oreo işletim sistemi ile çalışan Venüs Z30, 3300 mAh bataryaya ve parmak izi okuyucaya da sahip. Ekim ayının ortasına doğru satışa çıkacak olan cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.

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