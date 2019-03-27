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“Doğu Anadolu’nun Paris’i” der Vanlılar memleketlerine, haksız da sayılmazlar...
Aldığı göç, İran’lı turistlerin ilgisi...
Işıl ışıl İpekyolu merkez ilçesi, Edremit gibi bir sayfiyesi... Kahvaltısı, gölü (denizi yani) ile bir cazibe merkezi Van.
VAN BAMBAŞKA BİR ŞEHİR OLMUŞ
4 sene önce geldiğim Van gitmiş yerine ışıklandırılmış nefis caddeler, tematik sokaklar, bal dök yala nev’inden kaldırımlar gelmiş.
Başta Van Valisi Mehmet Emin Bilmez olmak üzere tüm kayyımlar özellikle merkezin görümünü bambaşka bir hale getirmişler.
Edremit Belediye Başkanı/Kayyımı Atıf Çiçekli, İpekyolu Kayyımı Cemil Öztürk’ü bir kenara not etmek lazım. Zira bu genç isimler İpekyolu ve Edremit’i deyim yerindeyse baştan yaratmışlar.
"BU KEZ DOĞRU ADAY" VURGUSU
Tek kaygılandıkları “Ya emeğimiz boşa giderse” duygusu. AK Parti adayı Necdet Takva’nın HDP’yi iyi bilen bir isim ve Van eski Ticaret Odası Başkanı olması bölgede ciddi bir heyecan yaratmış durumda. AK Partili Vanlılar, “Bu kez doğru aday” duygusu yaşıyorlar.
SOKAKLAR HUZURLU, ESNAF İYİMSER
Çözüm süreci ve HDP’nin "serhıldan" çağrısı yaptığı dönemlerde sık sık Van’a gelmiş ve buradaki ağırlığı ve gerginliği yaşamış görmüş biri olarak şimdi Van’da bambaşka bir hava var. Sokaklar daha huzurlu, esnaf daha iyimser, turistler daha güleç... Devletin iradesini bölgeye yansıtması, başta Sayın Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun güvenlik güçlerine verdiği “arkanızdayız” hissiyatı bölgedeki huzurun en önemli belirleyicisi...
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