Veysel Bilen: Türkiye Kupası’nda final oynamak istiyoruz

Ümraniye'de, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arabuluculuk yaptığı iddia edilen Kubilay Kundakçı(21), çakarlı araçlarla gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Baba Cemil Kundakçı "Oğlum iki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk. Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu diye şarkıcılık yapan bir sevgilisi var. Onları barıştırmak istemişti. Şüphelinin aldığım bilgilere göre deniz yoluyla kaçırılma ihtimali yüksek" dedi. Öte yandan saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine geldiği görüntüler oraya çıkarken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise gözaltına alındığı öğrenildi. (DHA) Daha Az Göster