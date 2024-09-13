VFS Global satılıyor mu? Değeri 7 milyar dolara ulaşabilir

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Blackstone şirketi, VFS Global'i satmayı değerlendiriyor. Habere göre olası bir işlemle VFS'nin değeri yaklaşık 7 milyar dolara ulaşabilir.

Alternatif varlık yöneticisi Blackstone, Ekim 2021'de EQT AB'den VFS Global'in çoğunluk hissesini satın almıştı.

Habere göre Blackstone, VFS'deki hisselerinin tamamını veya bir kısmını satmak için danışmanlarla ön görüşmelerde bulundu. Tamamını satmak dışındaki seçeneklerden biri ise, nakit yaratmak ve büyümeyi desteklemek için azınlık yatırımcı getirmek...