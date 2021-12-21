2021 VGM burs başvuru sonuçları lisans açıklandı mı, ne zaman?

Derslerinde başarılı ancak ekonomik olarak yetersiz olan milyonlarca öğrencinin eğitimini desteklemek adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen eğitim bursu için başvurular Kasım 2021'de tamamlanmıştır. Aralık ayının 4'ünde VGM ortaöğretim burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte VGM lisans burs sonuçları araştırmaları çoğalmıştı. Yeni seneye sayılı günler kala VGM yükseköğrenim burs başvurusu yapan milyonlarca öğrencinin gözleri VGM lisans burs sonuçlarına çevrildi. İşte VGM burs başvuru sonuçları hakkında merak edilenler...

2022 VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 4 Aralık Cumartesi günü resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruyla 2022 VGM Ortaöğretim burs sonuçlarını açıkladığını duyurdu. 2021-2022 eğitim yılı ortaöğrenim burs başvurusu yapan öğrenciler başvuru sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

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2022 VGM LİSANS BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM, 16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacağını duyurdu. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitesi üzerinden açıklanacak ve konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Bunun yanında 16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları VGM internet sitesi üzerinden açıklanacak.

VGM 2021 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.