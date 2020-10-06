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VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru son gün tarihi! VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınmaya devam ediyor. Her yıl binlerce öğrenciye eğitimlerinde destek olabilecek belli ücretlerde burs veriliyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru son gün tarihi! VGM bursu ne kadar?

2020-2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları alınmaya devam ediyor. Ortaöğrenim VGM burs başvuruları 15 Ekim'e kadar, Yükseköğrenim burs başvuruları ise 15-30 Ekim'e kadar alınacak. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM ortaöğretim burs başvurusu 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgilerinizi doldurmanız halinde burs başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2020

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

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