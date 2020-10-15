VGM burs başvuru işlemleri 15 Ekim ve 30 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasında Yabancı Uyruklu öğrenciler de başvuru yapabilecek. Öğrencilerin başvuru işlemleri için VGM başvuru formunu doldurması gerekiyor.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir.

Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.