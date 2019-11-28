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2019 VGM lisans burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular lisans eğitimi alan üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr adresinden öğrenilecek.

VGM LİSANS BURS SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 VGM lisans burs sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda üniversite öğrencileri burslarını ocak ayında almış. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda olacak.

VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.