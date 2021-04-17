92 yaşındaki emekli doktora 10.6 milyon dolarlık tuzak!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaTUZAK | Son dakika: 92 yaşındaki emekli doktora 10.6 milyon dolarlık tuzak!
ABONE OL

92 yaşındaki emekli doktora 10.6 milyon dolarlık tuzak!

İstanbul'da 92 yaşındaki emekli doktor Mahmut Karaağaç'ı, önce sahte senetlerle 10.6 milyon dolar borçlandırıp, ardından evine haciz getirerek, icra yoluyla parayı tahsil etmeye çalışan 3 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçlamasıyla dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar Aşkın A., Selahattin A., Mehmet Ali P., emekli doktor Karaağaç'ın, aileden miras kalan Eminönü'ndeki iş hanındaki hissesini satın almak için 10.6 milyon doları, resmi hiçbir işlem yapmadan, bavullar içerisinde kendisine elden verdiklerini ileri sürdüler. Sanıklar yaşı ilerlemiş bir insana bu tutardaki paranın, tapu devri bile yapılmadan çantada verilmesini ise "Laleli'de alışveriş böyle yapılır" sözleriyle açıkladı

TUZAK | Son dakika: 92 yaşındaki emekli doktora 10.6 milyon dolarlık tuzak!
92 yaşındaki emekli doktora 10.6 milyon dolarlık tuzak!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı 11 Şubat 2020'de, emekli doktor Mahmut Karaağaç'ın (92) evine haciz gelmesiyle ortaya çıktı. İcra memurlarını karşısında görünce şaşıran Karaağaç, hiç tanımadığı insanlara 10.6 milyon dolar borçlu olduğunu öğrendi. Altında kendi imzası bulunan senetlerle icra mahkemesinde dava açıldığı ve haberi dahi olmadan sonuçlandığı bildirildi. Yaşlı ve varlıklı insanları dolandıran bu suç çetesinin yeni hedefi olduğunu anlayan emekli doktor Mahmut Karaağaç savcılığa suç duyurusunda bulundu.

EVİNE HACİZ YAPILIRKEN KALP SPAZMI GEÇİRDİ

DHA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karaağaç'ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Haklarında soruşturma yürütülen 3 şüpheli, emekli doktor Karaağaç'ı yıldırmak için bu süreçte icra takiplerini sürdürdü. Mahmut Karaağaç'ın hem evinde ve hem de hisse sahibi olduğu iş hanında haciz işlemleri yapıldı. Doktor Karaağaç, evinde yapılan haciz sırasında kalp spazmı geçirdi.

ALGISI ZAYIFLAYAN MAĞDURA SENET İMZALATTIRDILAR

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Akın Doğuşlu tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler ile müşteki Doktor Mahmut Karaağaç'ın cep telefonlarının, geçmişe dönük iletişim kayıtları incelendi. Mahmut Karaağaç ile şüpheliler arasında hiçbir görüşme bulunamadı. Ayrıca birbirlerini tanımadıklarını söyleyen iki şüphelinin cep telefonuyla görüşmeleri tespit edildi. Hatta aynı cep telefonu cihazını kullandıkları da ortaya çıktı. Savcılık senetlerdeki imzaların ise, yaşı nedeniyle algılama yeteneği azalan Mahmut Karaağaç'ın bu durumundan faydalanılarak alındığını ortaya koydu.

İddianamede, şüpheliler Aşkın A., Selahattin A. ve Mehmet Ali P.'nin fikir, irade ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ederek ilerleyen yaşı dolayısıyla algılama yeteneği zayıflamış ve geçirdiği ameliyatlar nedeniyle sahibi olduğu iş hanına gelemeyen emekli Doktor Karaağaç'ın durumundan istifade ettikleri değerlendirmesi yapıldı.

45'ER YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYORLAR

İddianamede şüphelilerin hileli davranışlarla ve Karaağaç'ın algılama yeteneğindeki zayıflıktan faydalanılarak suçu tamamlandığı ifade edildi. Şüpheliler hakkında 'Kamu kurumlarının tüzel kişiliğini kullanmak suretiyle algılama yeteneği azalmış kişiye karşı dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Sanıkların emekli doktor Karaağaç'ı dolandırmak amacıyla üç ayrı senet düzenlemesi nedeniyle, her bir senet için ayrı ayrı cezalandırılmaları da talep edildi. Sanıklar, 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

"10.6 MİLYON DOLARI ÇANTADA VERDİK"

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanıklar, emekli doktor Karaağaç'ın, aileden miras kalan Eminönü'ndeki iş hanındaki hissesini satmak istediğini, 10.6 milyon dolar parayı, resmi hiçbir işlem yapmadan, bir bavul içinde kendisine elden verdiklerini ileri sürdüler.

DOLANDIRICILIĞI KABUL ETMEDİLER

Şüpheli Selahattin A., emlak komisyonculuğu yapan şüpheli Aşkın A. ile tanıştıklarını, kendisine emekli doktorun iş hanının satılık olduğunu, bu yerin hisse paydaşımın çok olduğunu, toparlanması için paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini ifadesinde anlattı. Altınkaya, Aşkın'a üç sefer toplamda 10 milyon 600 bin dolar ödediğini, dolandırıcılık suçlamasını kabul etmediğini savundu.

"FETÖ SORUŞTURMASINDAN KORKUYORDU"

Aşkın A. ise savunmasında; emlakçılık yaptığını, Mahmut Karaağaç'ı tanıdığını fakat samimiyeti olmadığını, bir gün kendisinden iş hanını satmasını istediğini kabul ettiğini öne sürdü. Mahmut Karaağaç'a ait iş hanını satabileceğini söylediğini, bu yeri satın alması için arkadaşı otel işletmecisi Selahattin A.'ya teklif ettiğini ve kendisine verilen paraları emekli doktora çanta içinde teslim ettiğini öne sürdü. Sanıklar savunmalarında, Karaağaç'ın FETÖ soruşturmasından korktuğu için tüm malvarlığını nakde çevirmek istediği, bu yüzden iş hanını satmaya çalıştığını iddia etti.

"RESMİ HİÇBİR İŞLEM YAPTIRMADI"

Sanıklar parayı bir çanta içinde, resmi hiçbir işlem ve tapu devri bile yapılmadan, 92 yaşındaki emekli Doktor Karaağaç'a teslim ettiklerini savundu. Yargılama sırasında sanıklara bu iddianın "hayatın olağan akışına uygun olmadığı" hatırladı. Sanıklar bunun üzerine "Laleli piyasasında alışverişler böyle oluyor, banka transferi olmaz" dedi.

PARANIN KAYNAĞI DA İZİ DE BELLİ DEĞİL

Sanıklar mağdur emekli Doktor Karaağaç'a verdiklerini iddia ettikleri 10.6 milyon dolar paranın kaynağına ilişkin de herhangi bir delil sunamadı. Sanıklar bavullar içinde ödediklerini savundukları parayla ilgili hiçbir banka hareketi de tespit edilemedi.

ÇAY OCAĞINA TEBLİGAT YAPTIRMIŞLAR

Öte yandan, emekli doktor Karaağaç hakkında başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri tebligatlarının da iş hanında bir dönem çay ocağı işleten bir kişiye yapıldığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu adresin Karaağaç'ın Mernis kayıtlarındaki resmi adresi olmadığı belirtildi. Tebligatı alan kişinin emekli doktor Mahmut Karaağaç'ın çalışanı dahi olmadığı, bu nedenle tebligatı almak gibi bir yetkisinin de bulunmadığı belirtildi. Sanıkların tebligatta da usulsüzlük yaparak Mahmut Karaağaç'ın icra takibinden haberdar olmasını engelledikleri, böylece icra takibini kesinleştirdikleri tespit edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SAĞANAK! Son dakika HAVA DURUMU uyarısı: Yağmur ve fırtına (Ankara - İstanbul)
GÜNDEMMeteoroloji'den önemli uyarı! 5 bölgede sağanak!
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazete'de
GÜNDEMGüvenlik Soruşturması Kanunu Resmi Gazete'de
Ankara'da inşaat kazısının temeline zarar verdiği üç katlı bina boşaltıldı
GÜNDEMAnkara'da üç katlı bina boşaltıldı
Sultangazi'de mobilya imalathanesinde çıkan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi
GÜNDEMSultangazi'de korkutan yangın!
Manisa'da korkunç kaza! 1 ölü
GÜNDEMYolcu otobüsüyle çarpışan motosikletli öldü
Sahur duası nedir? Sahurda okunacak dualar nelerdir? Sahur duası ve Türkçe anlamı
GÜNDEMSahurda okunacak dualar nelerdir?
Aydın'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
GÜNDEMAydın'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ ...
Cumartesi eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı, kaça kadar açık?
GÜNDEMEczaneler cumartesi açık mı?
İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti
GÜNDEMKorkunç olay! İş makinesinin altında kaldı
Hafta sonu marketler kaçta açılıyor? Hafta sonu marketler saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros
GÜNDEMHafta sonu marketler kaçta açılıyor?