Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen, AFCON'un en iyi 11'inde! - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen, AFCON'un en iyi 11'inde!

        Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osimhen, AFCON'un en iyi 11'inde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yaptığı açıklamada, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ini duyurdu.

        Turnuva şampiyonu Senegal ile finalist Fas, organizasyonun en iyi 11'inde dörder oyuncuyla öne çıktı.

        En iyi 11'e seçilen Faslı oyuncular arasında 7 maçta 2 gol yiyen kaleci Yassine Bounou ile Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui ve 5 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Brahim Diaz yer aldı.

        İkinci kıta şampiyonluğunu kazanan Senegal'den defans oyuncusu Moussa Niakhate, orta saha oyuncuları Pape Gueye ve Idrissa Gueye ile turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen forvet Sadio Mane ilk 11'de gösterildi.

        REKLAM

        Turnuvayı üçüncü sırada bitiren Nijerya'da defans oyuncusu Calvin Bassey, kanat oyuncusu Ademola Lookman ve forvet Victor Osimhen en iyi 11'e seçildi.

        Galatasaray'ın golcüsü Osimhen, Nijerya'nın 3. olduğu organizasyonda 4 gol attı.

        35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçilen futbolcular şunlar:

        Kaleci: Yassine Bounou (Fas)

        Defans: Achraf Hakimi (Fas), Moussa Niakhate (Senegal), Calvin Bassey (Nijerya), Noussair Mazraoui (Fas)

        Orta saha: Ademola Lookman (Nijerya), Pape Gueye (Senegal), Idrissa Gueye (Senegal)

        Forvet: Brahim Diaz (Fas), Victor Osimhen (Nijerya), Sadio Mane (Senegal)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sanatçının ortaya koyduğu her eser, a...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde konuşuyor
        ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde konuşuyor
        Kocaeli’de belediye otobüsü kaza yaptı
        Kocaeli’de belediye otobüsü kaza yaptı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?