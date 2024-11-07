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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen durdurulamıyor! - Futbol Haberleri

        Victor Osimhen durdurulamıyor!

        Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Vcitor Osimhen, Tottenham maçıyla bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk gollerini atarken, toplamdaki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 23:02 Güncelleme: 07.11.2024 - 23:02
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        Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Vcitor Osimhen, Tottenham maçıyla bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk gollerini atarken, toplamdaki gol sayısını da 6’ya çıkardı.

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        UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, İngiliz temsilcisi Tottenham’ı konuk ederken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

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        Osimhen ilk olarak müsabakanın 32. dakikada sahneye çıktı ve attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

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        Maçın 39. dakikasında bir gol daha kaydeden 25 yaşındaki futbolcu skoru 3-2’ye getirdi.

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        Tottenham karşılaşmasıyla bu sezon Avrupa Ligi’ndeki ilk gollerini kaydeden Victor Osimhen’in Trendyol Süper Lig’de de 4 golü bulunuyor.

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        Maçta 11’de görev alan Victor Osimhen, 80. dakikada yerini Kerem Demirbay’a bıraktı.

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