Victor Osimhen için kampanya!
Galatasaray'ın mart ayı olağan divan kurul toplantısında Victor Osimhen'in bonservisi için kampanya başlatılması çağrısı yapıldı.
Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı esmeye devam ediyor...
Son haftalarda sarı-kırmızılı kulübü sırtlayan Nijeryalı futbolcu sadece taraftarı değil divan kurulu üyelerini de etkilemiş durumda.
Mart ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Divan Kurulu Üyesi Rasim Zaimoğlu, Osimhen'in bonservisinin alınması için kampanya başlatılması çağrısında bulundu.
Galatasaray'ın 35 milyon taraftarı olduğunu vurgulayan Zaimoğlu bir anlamda "pamuk eller cebe" dedi.
Taraftarın Osimhen sevgisine vurgu yapan Zaimoğlu "Herkes 1 dolar ödese 35 milyon dolar eder. 2 dolar ödese 70 milyon dolar eder. Arkadaşlar bir kampanya başlatalım. 100 bin dolar ödeyecek taraftarlarımız var" ifadelerini kullandı.
Zaimoğlu, Victor Osimhen'in mutlaka Galatasaray'da kalması gerektiğini sözlerine ekledi.
Galatasaray, Victor Osimhen'i Napoli'den bir sezonluğuna satın alma opsiyonu bulunmadan kiralamıştı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için bir süredir sponsorluk anlaşması görüşmeleri yürütüyordu.
Galatasaraylı yetkililer, Osimhen'in bonservisini almaları halinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemelerine gerek olmadığını ifade ediyor.
Sarı-kırmızılı kulüp ile Napoli arasındaki anlaşma gereği 66 milyon Euro ödenmesi halinde Galatasaray, Osimhen'i renklerine bağlayabilir.
Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'in Türkiye'de ve Galatasaray'da mutlu olmasını da kullanarak daha düşük bir bonservis bedeli ödeme niyetinde.
Nijeryalı yıldız bu sezon G.Saray'da tüm kulvarlarda 29 maça çıkarken 23 gol - 5 asistlik performans gösterdi.