Victor Osimhen için kampanya!

Taraftarın Osimhen sevgisine vurgu yapan Zaimoğlu "Herkes 1 dolar ödese 35 milyon dolar eder. 2 dolar ödese 70 milyon dolar eder. Arkadaşlar bir kampanya başlatalım. 100 bin dolar ödeyecek taraftarlarımız var" ifadelerini kullandı.