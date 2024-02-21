Victoria Beckham'ı terleten soru

"BENCE HENÜZ BUNUN SIRASI DEĞİL"

Victoria Beckham, kendisine yöneltilen; "Babanne olmaya hazır mısın?" sorusu karşısında afalladı. 49 yaşındaki Beckham; "Tanrım, ne? Ooo, daha durun! Benim bilmediğim bir şey biliyorsanız bence henüz bunun sırası değil. Yani henüz o noktada değiliz. Umarım bir gün gerçekleşir, bunu yaşayacak kadar şanslıysam şahane bir şey olur" ifadelerini kullandı. Victoria Beckham, esprili bir şekilde; "Tanrım, çok sıcak oldu burası, neler oluyor?" diyerek devam etti.