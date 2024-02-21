Victoria Beckham'ı terleten soru
Emekli futbolcu David Beckham ile evliliğinden 4 çocuğu olan Victoria Beckham, bir röportaj verdi. Beckham, kendisine sorulan babaannelik sorusu karşısında afalladı
1999'da evlenen Victoria Beckham David Beckham'ın; 24 yaşında Brooklyn, 21 yaşında Romeo, 18 yaşında Cruz ve 12 yaşında Harper adında dört çocuğu bulunuyor.
2022'de büyük oğlu Brooklyn Beckham'ın Nicola Peltz ile evlenmesiyle kayınvalide olan Victoria Beckham, bir röportaj verdi.
"BENCE HENÜZ BUNUN SIRASI DEĞİL"
Victoria Beckham, kendisine yöneltilen; "Babanne olmaya hazır mısın?" sorusu karşısında afalladı. 49 yaşındaki Beckham; "Tanrım, ne? Ooo, daha durun! Benim bilmediğim bir şey biliyorsanız bence henüz bunun sırası değil. Yani henüz o noktada değiliz. Umarım bir gün gerçekleşir, bunu yaşayacak kadar şanslıysam şahane bir şey olur" ifadelerini kullandı. Victoria Beckham, esprili bir şekilde; "Tanrım, çok sıcak oldu burası, neler oluyor?" diyerek devam etti.
"TEK İSTEĞİM COCUKLARIMIN MUTLU OLMASI"
Nicola Peltz ile aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen Victoria Beckham, gelini için şu açıklamayı yapmıştı: Bence Nicola şahane biri ve çok yetenekli. Yaptığı her şeyde çok tutkulu. Brooklyn ve o birbirlerini çok mutlu ediyor ve buna şahitlik etmek şahane. Bir anne olarak tek isteğiniz çocuklarınızın mutlu olmasıdır, değil mi?
fotoğraflar: Shutterstock, Avalon