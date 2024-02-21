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        Haberler Dünyadan Victoria Beckham'ı terleten soru - Magazin haberleri

        Victoria Beckham'ı terleten soru

        Emekli futbolcu David Beckham ile evliliğinden 4 çocuğu olan Victoria Beckham, bir röportaj verdi. Beckham, kendisine sorulan babaannelik sorusu karşısında afalladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:02
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        1999'da evlenen Victoria Beckham David Beckham'ın; 24 yaşında Brooklyn, 21 yaşında Romeo, 18 yaşında Cruz ve 12 yaşında Harper adında dört çocuğu bulunuyor.

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        2022'de büyük oğlu Brooklyn Beckham'ın Nicola Peltz ile evlenmesiyle kayınvalide olan Victoria Beckham, bir röportaj verdi.

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        "BENCE HENÜZ BUNUN SIRASI DEĞİL"

        Victoria Beckham, kendisine yöneltilen; "Babanne olmaya hazır mısın?" sorusu karşısında afalladı. 49 yaşındaki Beckham; "Tanrım, ne? Ooo, daha durun! Benim bilmediğim bir şey biliyorsanız bence henüz bunun sırası değil. Yani henüz o noktada değiliz. Umarım bir gün gerçekleşir, bunu yaşayacak kadar şanslıysam şahane bir şey olur" ifadelerini kullandı. Victoria Beckham, esprili bir şekilde; "Tanrım, çok sıcak oldu burası, neler oluyor?" diyerek devam etti.

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        "TEK İSTEĞİM COCUKLARIMIN MUTLU OLMASI"

        Nicola Peltz ile aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen Victoria Beckham, gelini için şu açıklamayı yapmıştı: Bence Nicola şahane biri ve çok yetenekli. Yaptığı her şeyde çok tutkulu. Brooklyn ve o birbirlerini çok mutlu ediyor ve buna şahitlik etmek şahane. Bir anne olarak tek isteğiniz çocuklarınızın mutlu olmasıdır, değil mi?

        fotoğraflar: Shutterstock, Avalon

        #Victoria Beckham
        #Nicola Peltz
        #Brooklyn Beckham

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