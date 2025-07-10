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        Haberler Dünyadan Victoria's Secret'ın ünlü modeli Jasmine Tookes ikinci çocuğuna hamile - magazin haberleri

        Jasmine Tookes ikinci çocuğuna hamile

        ABD'li süper model Jasmine Tookes, ikinci çocuğunu beklediğini duyurdu. Victoria's Secret yıldızı, karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 10:21 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:21
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        İkinci çocuğuna hamile
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        'Victoria's Secret meleği' olarak ünlenen model Jasmine Tookes, ikinci kez hamile...

        34 yaşındaki ABD'li model, sosyal medyadan karnı burnunda fotoğraflarını paylaşarak eşi Juan David Borrero ile ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.

        Eylül 2021'de evlenen çiftin kızları Mia, Şubat 2023'te dünyaya gelmişti.

        Verdiği yeni bir röportajında; "Ben çok planlı biriyim. Eşimle bir bebek sahibi daha olmak her zaman istediğimiz bir şeydi" diyen Tookes; "Sadece zamanlama meselesiydi, ikimizin de çok fazla seyahat etmediği bir zamanı seçtik" ifadesini kullandı.

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        Büyüyen karnını sergilemeyi sevdiğini söyleyen ünlü model; "Vücudunuz en inanılmaz şeylerden birini yapıyor, yani yaşamı büyütüyor. Kendime her zaman zarafeti, sevgiyi ve bu dönemde gerçekten mutlu olmayı hak ettiğimi hatırlatıyorum" diye konuştu.

        Jasmine Tookes, dört yıllık birlikteliğin ardından Eylül 2020'de Juan David Borrero ile nişanlandığını duyurdu. 4 Eylül 2021'de evlenen süper model, 21 Kasım 2022'de ilk çocuğunu beklediğini duyurdu. Tookes, 23 Şubat 2023'te ilk kez anne oldu.

        Jasmine Tookes, ilk kez 2015'te Victoria's Secret meleği oldu

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        #Jasmine Tookes
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        #anne
        #Victorias Secret
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