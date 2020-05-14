Vietnam'da durumu kritik Kovid-19 hastasına akciğer nakli yapılacak

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Vietnam haber ajansı VNA'da yer alan habere göre, Vietnam Hava Yolları'nda pilot olarak görev yapan 43 yaşındaki İngiliz hastanın giderek kötüleşmesi üzerine son çare olarak akciğer nakli yapılmasına karar verildi.

"91. vaka" olarak kayda geçen ve virüsü 13 Mart'ta Hanoi kentindeki bir barda kaptığı düşünülen hastanın akciğerlerinin yüzde 10 kapasitede çalışabildiği ve solunum ünitesine bağlı yaşadığı bildirildi.

Hastada ayrıca bağışıklık sisteminin aşırı sitokin enzimi salgılamasından kaynaklanan kan pıhtılaşması görüldüğü, bunun sağlık durumunu daha da kötüleştirdiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı uzman heyeti, hastanın hayatta tutulabilmesi için akciğer nakli yapılmasına karar verdi.

- 70 yaşında organ bağışı için başvuruda bulundu

Haberin duyulmasının ardından Vietnam Savaşı'na katılan 70 yaşındaki eski askerin de aralarında olduğu 10 kişi hastaya organ bağışlamak için başvuruda bulundu.

Vietnam'da hayattaki kişilerin organ bağışlaması yasal olmadığından, ölmek üzere olan bir bağışçıdan organ alınması gerekiyor.

Öte yandan ülkede sağlık durumu kritik bir hasta daha bulunuyor. Birleşik Arap Emirleri seyahati dönüşünde Kovid-19 testi pozitif çıkan 50 yaşındaki kadın hastanın 12 Mayıs'ta akciğer hasarının arttığı, ancak 13 Mayıs'ta ateşinin düşerek nabzının ve kan basıncının normale döndüğü bildirildi.

Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Çin ile uzun kara sınırı olan Vietnam'da bugüne kadar virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı. 95,5 milyon nüfuslu Güneydoğu Asya ülkesinde şu ana kadar yalnızca 288 vaka görüldü. Bunlardan 252'si iyileşirken halen tedavisi süren 36 vaka bulunuyor.