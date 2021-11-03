Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

TÜRKİYE REKORUNU DA GELİŞTİRDİ!

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde final yüzen Viktoria Zeynep Güneş, 4.30.45'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Milli yüzücü, bu başarısıyla Türkiye'ye yüzme branşında büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

Viktoria Zeynep, bu derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.

VIKTORIA ZEYNEP GÜNEŞ KİMDİR?

Viktoriya Zeynep Güneş, doğum adıyla Viktoriya Solntseva (Ukraynaca: Вікторія Солнцева, d. 19 Haziran 1998, Poltava), Ukrayna asıllı Türk yüzücü. Güneş halen 100 ile 200 metre kurbağalama Ukrayna ve 50, 100, 200 m kurbağalama, 200, 400 m bireysel karışık ile 4x100 m karışık Türkiye rekorlarının sahibidir. 2021 Dünya Yüzme Kupası'nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 200 m kurbağalamada 2:22.23 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Güneş, Singapur'da düzenlenen 2015 Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50, 100, 200 m kurbağalama ve 200 m bireysel karışıkta toplam dört altın madalya kazandı. Daha önce Ukrayna adına yarıştığı 2013 Dünya Gençler Şampiyonası'ndan üç madalyası (birer altın, gümüş ve bronz) olan Güneş, şampiyonadaki madalya sayısını yediye çıkarmış oldu. Türk yüzücü 2015 final yarışlarında iki dünya gençler rekoru da kırdı. 200 m kurbağalamada 2:19.64 yüzen Güneş, yaklaşık iki hafta önceki Dünya Şampiyonası altın madalya derecesininden daha iyi olan bu performansıyla, dünya rekoruna 0.53 saniyeye kadar yaklaştı. Güneş ayrıca 200 m kurbağalamada tüm zamanların en iyi dördüncü derecesini yüzerken, tarihte 2:20'nin altına inebilen üçüncü kadın yüzücü oldu. Sporcu bu başarılarıyla FINA tarafından şampiyonadaki en iyi kadın yüzücü seçildi. Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, gönderdiği mesajla Güneş'i tebrik etti.

2016 Yaz Olimpiyatları'nda, 400 m karışık serilerinde 4:41.79 yüzerek elendi. 100 m kurbağalama eleme serisindeki 1:07.14'le yarı finale çıkan Güneş, yarı finalde 1.07.41 yüzerek finale kalamadı. Hedef yarışı olan 200 m kurbağalamada ele serisinde 2:23.83 yüzerek serisinde ikinci toplamda yedinci olarak yarı finale kalan Güneş, yarı final ikinci serisinde 2:23.49 yüzerek beşinci olarak finale kalamamış ve olimpiyatlara veda etmiştir.