Maçın 6. dakikasında penaltı kazanan Valencia'da Dani Parejo topu kaleciye nişanlasa da dönen topu tamamlayan Gonçalo Guedes takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 36'yı gösterdiğindepenaltı düdüğü bu kez Villarreal için çaldı ve Santi Cazorla beyaz noktadan skoru eşitledi.

Maçta dengeyi bozan goller ise son dakikalarda geldi. 90+1'de Daniel Wass ve 90+3'te Gonçalo Guedes'in golleri, Valencia'ya rövanş öncesi büyük avantajı getirdi.



Bu maçırn rövanşı 18 Nisan'da Valencia'nın evi Mestalla'da oynanacak.