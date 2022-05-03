Villarreal, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'u konuk ediyor.
3' Dia, 41' Coquelin
SAAT: 22.00
HAKEM: Danny Makkelie
YAYIN: EXXEN, TV 8,5
STAT: El Madrigal
MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
VILLARREAL: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Celso, Parejo, Capoue, Coquelin, Moreno, Dia
YEDEKLER: Asenjo, Jörgensen, Gaspar, Mandi, Aurier, Iborra, Chukwueze, Trigueros, Pena, Moi Gomez, Pedraza, Alcacer
TEKNİK DİREKTÖR: Unai Emery
LIVERPOOL: Allison, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Alcantara, Salah, Jota, Mane
YEDEKLER: Kelleher, Gomez, Tsimikas, Matip, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlein, Jones, Diaz, Minamino, Origi, Elliott
TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp
- Liverpool'a rakip olduğu üç Avrupa kupası maçının ikisini kaybeden Villarreal (1G), tek galibiyetini İngiliz ekibini konuk ettiği tek karşılaşmada aldı (2015/16 Avrupa Ligi'nde 1-0).
- Liverpool, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde 2008/09'un (vs Real Madrid) ardından ikinci kez bir İspanyol ekibini çift ayaklı eşleşmenin iki maçında da mağlup ederek tur atlamak istiyor.
- Villarreal, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını 2+ farkla kaybettiği yarı final eşleşmesinde tur atlamayı başaran ikinci takım olmak istiyor (2018/19'da Liverpool vs Barcelona).
- Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla final oynayan İngiliz takımı olan Liverpool (9), bu aşamada 10+ kez boy gösteren dördüncü ekip olmak istiyor: Real Madrid (16), Bayern (11) ve Milan (10).
- Villarreal, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı yedi iç saha maçını da kaybetmedi ancak bu karşılaşmaların sadece ikisinden galip ayrıldı (5B).
YORUMLAR