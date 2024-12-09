Vincenzo Montella'dan Gaziantep FK'ya ziyaret

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK tesislerini ziyaret eden Vincenzo Montella, takımın teknik direktörü Selçuk İnan ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vincenzo Montella, Süper Lig'de farklı şehirlerdeki karşılaşmaları yerinde takip etmeye çalıştığını belirtti.

Montella, Gaziantep FK ve teknik direktör Selçuk İnan'a başarı temennisinde bulundu.