Vincenzo Montella'dan iç sahada önemli başarı!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mili takım tarihinde görev yaptığı ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen ikinci yabancı teknik direktör oldu.
Giriş: 20.03.2025 - 22:22 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:22
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu maçla birlikte önemli bir başarı yakaladı.
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İtalyan teknik adam, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen ikinci yabancı teknik direktör oldu.