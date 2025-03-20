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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella'dan iç sahada önemli başarı! - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella'dan iç sahada önemli başarı!

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mili takım tarihinde görev yaptığı ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen ikinci yabancı teknik direktör oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 22:22 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:22
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

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        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu maçla birlikte önemli bir başarı yakaladı.

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        İtalyan teknik adam, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen ikinci yabancı teknik direktör oldu.

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        Montella, bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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        Milli Takım'da daha önce Guus Hiddink, iç sahadaki 6 maçta mağlubiyet yaşamamıştı.

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