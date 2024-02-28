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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella, Giorgio Marrapodi'yi ziyaret - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella'dan Giorgio Marrapodi'ye ziyaret

        Vincenzo Montella, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:36
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        Montella'dan Marrapodi'ye ziyaret
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        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'ye ziyarette bulundu.

        A MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE ETTİ

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalyan teknik direktör, görüşmenin ardından Marrapodi'ye kendi imzasını taşıyan A Milli Takım forması hediye etti.

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