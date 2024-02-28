Vincenzo Montella'dan Giorgio Marrapodi'ye ziyaret
Vincenzo Montella, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi ziyaret etti
Giriş: 28.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:36
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'ye ziyarette bulundu.
A MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE ETTİ
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalyan teknik direktör, görüşmenin ardından Marrapodi'ye kendi imzasını taşıyan A Milli Takım forması hediye etti.