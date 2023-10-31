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        Haberler Spor Futbol İspanya Vinicius Junior'ın sözleşmesi uzatıldı! - Futbol Haberleri

        Vinicius Junior'ın sözleşmesi uzatıldı!

        Real Madrid, 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 16:45 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:45
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        Vinicius Junior'ın sözleşmesi uzatıldı!
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        Real Madrid hücum bölgesindeki önemli isimlerinden Vinicius Junior'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Vinicius Jr, Real Madrid çatısı altında 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 LaLiga, 1 Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası zaferi yaşarken eflatun-beyazlı formayı terlettiği 235 resmi maçta 63 gol attı.

        Vinicius Jr ayrıca dün sahiplerini bulan Ballon d'Or ödüllerinde İnsani Yardım Ödülü olarak bilinen Socrates Ödülü'nü aldı.

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