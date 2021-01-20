Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Virüs filmi konusu nedir? - Virüs oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?

Orjinal adı Flu olan ve 2013 yılında gösterime giren Virüs filmi, bu akşam Star TV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Sung-su Kim'in üstlendiği Virüs filmiyle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Virüs filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Virüs filmi konusu nedir? - Virüs oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?

Star TV'de bu gece Güney Kore yapımı Virüs filmi yayımlanıyor. Büyük bir merakla beklenen filmin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin en çok araştırılanları bir araya getirdik...

VİRÜS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bilinmeyen bir hastalık aniden baş gösterir, bölgesel yıkımlara sebep olur. Hastalık solunum yoluyla bulaşmaktadır ve hastalığı kaptıktan 36 saat sonra ölüm gerçekleşmektedir. Salgını kontrol altına alabilmek için bireyler çaresizlik içinde mücadele ederler.

VİRÜS FİLMİ OYUNCU KADROSU

Jang Hyuk - Kang Ji-koo

Soo Ae - Kim In-hae

Min-ah Park - Kim Mi-reu

Hae-Jin Yoo - Bae Kyung-ub

Hee-joon Lee - Joo Byung-ki

Ki-hyeon Kim - Prime Minister

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? Survivor eleme adayları kimler oldu?
TELEVİZYONSurvivor 2021 kim elendi?
Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Hekimoğlu 33. son bölüm
TELEVİZYONHekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Masumlar Apartmanı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 18. son bölüm...
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı 19. yeni bölüm fragmanı...
Arıza 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza fragman izle
TELEVİZYON"Hakkınızda yakalama emri var!"
Survivor Duygu diskalifiye mi olacak? Survivor Duygu Serap Salman sakatlandı mı?
TELEVİZYONSurvivor Duygu diskalifiye mi olacak?
Masumlar Apartmanı İnci neden yok, ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah şoku
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı İnci neden yok, ayrılıyor mu?
EDHO Hayriye Ana neden diziden ayrılıyor? - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hayriye Ana ölüyor mu?
TELEVİZYONEDHO Hayriye Ana neden diziden ayrılıyor?
Alev Alev 11. yeni bölüm 2. fragman yayında! Alev Alev fragman izle
TELEVİZYONÖmer Rüya'yı öpüyor!
Ceyda Düvenci kimdir, neden gündem oldu? - Ceyda Düvenci'nin paylaşımı nedir?
TELEVİZYONCeyda Düvenci kimdir, neden gündem oldu?
Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu dizisi konusu ne?
TELEVİZYONHekimoğlu dizisi nerede çekiliyor?