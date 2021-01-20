Star TV'de bu gece Güney Kore yapımı Virüs filmi yayımlanıyor. Büyük bir merakla beklenen filmin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin en çok araştırılanları bir araya getirdik...

VİRÜS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bilinmeyen bir hastalık aniden baş gösterir, bölgesel yıkımlara sebep olur. Hastalık solunum yoluyla bulaşmaktadır ve hastalığı kaptıktan 36 saat sonra ölüm gerçekleşmektedir. Salgını kontrol altına alabilmek için bireyler çaresizlik içinde mücadele ederler.

VİRÜS FİLMİ OYUNCU KADROSU

Jang Hyuk - Kang Ji-koo

Soo Ae - Kim In-hae

Min-ah Park - Kim Mi-reu

Hae-Jin Yoo - Bae Kyung-ub

Hee-joon Lee - Joo Byung-ki

Ki-hyeon Kim - Prime Minister