Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Visa Üst Yöneticisi (CEO) Ryan McInerney konuya ilişkin şirket çalışanlarına bir yazı gönderdi.

McInerney, giderek daha rekabetçi hale gelen ödeme sektöründe şirketi daha verimli bir yapıya kavuşturma çalışmaları kapsamında yaklaşık 2 bin 600 pozisyonun kaldırılacağını belirtti.

Söz konusu kesintilerin şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 7'sine denk geldiğini aktaran McInerney, işten çıkarmaların ağırlıklı olarak teknoloji ve ürün operasyonları ekiplerini etkileyeceğini kaydetti.

McInerney, şirket genelinde verimliliği artırmaya ve en yüksek potansiyele sahip fırsatlara yeniden yatırım yapmaya odaklanmaya devam edeceklerini ifade etti.

Şirketin çalışma biçimini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan McInerney, yapay zekanın da bu dönüşümü hızlandırmaya ve Visa'da çalışma biçimlerinin şekillenmesine katkı sağladığını belirtti.