Visca aşkı alevlendi!

Yeni sezonda kanat bölgesine transfer yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Edin Visca aşkı yeniden alevlendi. Geçen sezon sarı-lacivertli yönetim, 30 yaşındaki Boşnak yıldız için şartları zorlamış ama Başakşehir'in yüksek bedel istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Başkan Ali Koç, takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat devreye girip Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşüp teklifini sunacak.
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