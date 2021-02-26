"Gerçekten karanlık yıllar geçirdim ve aynada kendime bile bakamadım. Durumumu hiç kabul etmedim ve lekelerimi kapatmak için makyaj yapmaya başladım. Plaja ya da spor salonuna gitmeyi hiç sevmiyordum. Yoldan geçen birinin bile lekelerimi fark edeceğinden çok korktum"