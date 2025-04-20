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        Haberler Spor Futbol Vitoria Guimaraes: 0 - Benfica: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Vitoria Guimaraes: 0 - Benfica: 3 | MAÇ SONUCU

        Portekiz Premier Lig'in 30. haftasında Vitoria Guimaraes sahasında Benfica'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 00:39 Güncelleme: 20.04.2025 - 00:39
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        Benfica 3 puanı 3 golle aldı!
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        Portekiz Premier Lig'in 30. hafta kapanış maçında Vitoria Guimaraes ile Benfica kozlarını paylaştı. Mücadele Benfica'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 21. ve 84. dakikalarda Vangelis Pavlidis ile 77'de Alvaro Carreras kaydetti.

        Benfica adına forma giyen milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 84'er dakika forma giydi.

        Bu sonucun ardından Benfica zirve takibini sürdürdü ve 72 puana yükseldi. 10 maç sonra kaybeden V. Guimaraes ise 48 puanda kaldı.

        Ligin 31. haftasında Benfica sahasında AFS'yi ağırlayacak. Vitoria Guimaraes ise sahasında Rio Ave'yi konuk edecek.

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