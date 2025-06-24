Vize etiket numarası nedir? Vize etiket numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

Pasaportunuza yapıştırılan vize etiketi üzerindeki rakamlar arasında hangisinin ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? Özellikle “etiket numarası” olarak bilinen bilgi, çoğu zaman gözden kaçıyor ama bazı başvurularda ya da sistemsel kontrollerde gerekli olabiliyor. Vize başvurusunu tamamlayan birçok kişi, bu numarayı nerede bulacağını ya da hangi belgelerde kullanması gerektiğini bilmiyor. Bu konuyla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

VİZE ETİKET NUMARASI NEDİR?

Vize etiket numarası, bir ülkenin konsolosluğu tarafından pasaporta yapıştırılan vize sayfası üzerinde yer alan ve genellikle rakamlardan oluşan özel bir seri numarasıdır. Bu numara, o vizeye özel olarak verilmiş bir kimlik niteliğindedir. Her başvuruya ya da verilen her vizeye ait farklı bir etiket numarası vardır. Bu numara sayesinde, verilen vizenin resmi kayıtlardaki karşılığına ulaşmak mümkün olur. Aslında bu sistem, ülkelerin vize güvenliğini artırmak, sahteciliği engellemek ve kontrol süreçlerini dijitalleştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse, vize etiket numarası, seyahat izninizin kimlik kartı gibidir.

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VİZE ETİKET NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vize etiket numarasını öğrenmenin en doğrudan yolu, pasaportunuzda yer alan vize sayfasını dikkatlice incelemektir. Bu numara genellikle vizeli sayfanın üst ya da alt kısmında, barkodun yakınında ya da vize tipi bilgilerinin yan tarafında bulunur. Vize etiket numarası çoğunlukla 8 ila 12 haneli bir rakam dizisi olarak görünür. Eğer vizeniz dijital olarak düzenlendiyse (örneğin e-vize), ilgili belgenin sağ üst köşesi ya da belge numarasının hemen altında bu numaraya ulaşabilirsiniz. Konsolosluk ya da aracı kurum tarafından gönderilen e-posta ya da başvuru sonuç ekranlarında da bu bilgi yer alabilir.