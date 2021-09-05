BKM Film yapımı olarak 2 Şubat 2001 tarihinde vizyona giren Vizontele filminin senaryosu oyuncu, yönetmen, yazar ve şair Yılmaz Erdoğan'a ait. Yılmaz Erdoğan filmleri arasında en sevilenlerden biri olan Vizontele'nin yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ile birlikte Ömer Faruk Sorak paylaşıyor.

VİZONTELE FİLMİ KONUSU NE?

1974 yılının başında Hakkâri'ye televizyon gelmesi anlatılıyor. Burası, her şeyin en son ulaştığı yerlerden birisidir ve bunu duyan ahali televizyonun nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.

VİZOTELE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele filmi konu itibari ile Hakkâri'de geçiyor olsa da, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı.

VİZYONTELE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan - Deli Emin

Demet Akbağ - Sıti Ana

Altan Erkekli - Nazmi

Cem Yılmaz - Fikri

Şebnem Sönmez - Gülizar

Bican Günalan - Sezgin

Erdal Tosun - Şeyhmuz

Cezmi Baskın - Latif

Meral Çetinkaya - Nevin

Yasemin Alkaya - Gülşen

Zeynep Tokuş - Asiye

İclal Aydın - Reyhan

Erkan Can - Mela Hüseyin

Tolga Çevik - Nazif

Mesut Çakarlı - Rıfat

Tuncer Salman - Ahmet

Serhat Özcan - Engin

Şafak Sezer - Veli

Şener Kökkaya - Basri

Zerrin Sümer - Zerrin

Selahattin Taşdöğen - Simo

Betül Arım - İsmihal

Sinan Bengier - Cevat

Deniz Erdoğan - Cevdet

Yaşar Akın - İhsan

Caner Alkaya - İso

Şenol Bali - Yılmaz

Şahin Yaylı - Musto

Sinan Kılıç - Aykut

Köksal Engür - Tekin

Can Kahraman - Ezo

Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar