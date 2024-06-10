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        Haberler Bilgi Magazin Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Vizontele Tuuba filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Vizontele Tuuba filminin konusu nedir?

        Vizontele Tuuba filmi 10 Haziran Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği film 2004 yılında gösterime girmiştir. Zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Vizontele Tuuba filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Vizontele Tuuba filmi hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 18:33 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:18
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        Türk sinemasının önemli filmlerinden Vizontele Tuuba sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Başrollerini Tuba Ünsal ile Yılmaz Erdoğan'ın paylaştığı film, Vizontele'nin devam filmidir. Peki, "Vizontele Tuuba filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Vizontele Tuuba filminin konusu ve oyuncuları...

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        VİZONTELE TUUBA KONUSU NEDİR?

        1974 yılında televizyonun kasabaya gelmesiyle her şey değişmiştir. Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar anlatılıyor. Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor.

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        Dükkanların, kahvehanelerin, yazlık sinemanın, Adalet Partisi İlçe Başkanlığı'nın ve devrimci derneklerin tabelalarını hep o hazırlamış; hepsinin bir köşesine de bir güvercin resmi kondurmuş. Kütüphanesi olmayan kasabaya kütüphaneci olarak atanan Güner Bey ve tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba ise bu karışık günlerde kasabaya yepyeni bir hava getirecektir.

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        VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI KİMLER?

        Yılmaz Erdoğan, Tarık Akan, Altan Erkekli, İclal Aydın, Demet Akbağ, Tuba Ünsal, Tolga Çevik, İdil Fırat, Bican Günalan, Şener Kökkaya, Salih Kalyon, Tuncer Salman, Erdal Tosun, Bülent İnal, Celal Tak, Nuri Gökaşan, Zerrin Sümer, Sinan Bengier, Caner Alkaya, Cezmi Baskın, Zeynep Tokuş, Selim Erdoğan gibi isimler yer alıyor.

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