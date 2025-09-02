Habertürk
        Vladimir Putin'i canlandıran Jude Law: Tepkilerden korkmadım - magazin haberleri

        Jude Law: Tepkilerden korkmadım

        'Kremlin Büyücüsü' filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandıran Jude Law; "Umarım safça değildir ama tepkilerden korkmadım" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 14:23 Güncelleme: 02.09.2025 - 16:08
        Jude Law: Tepkilerden korkmadım
        Jude Law, yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandırdı. 52 yaşındaki İngiliz oyuncunun başrolde yer aldığı 'Kremlin Büyücüsü' adlı film, Putin'in iktidara geldiği 1990'lar Rusya'sında geçiyor.

        Jude Law, ekranda tartışmalı bir karakteri canlandırmasına rağmen, rolün herhangi bir sorun yaratacağından endişe duymadığını söyledi. Filmin 2025 Venedik Film Festivali galasında konuşan Law; "Umarım safça değildir ama tepkilerden korkmadım. Yönetmen Olivier Assayas'ın elinde, bu hikâyenin akıllıca, incelikli ve özenli bir şekilde anlatılacağından emindim" dedi. "Sırf tartışma olsun diye tartışma yaratmaya çalışmadık" diyen oyuncu; "Putin, daha geniş bir hikâyenin içindeki bir karakterdi. Kimse hakkında hiçbir şeyi tanımlamaya çalışmadık" ifadesini kullandı.

        Jude Law, filmde Rus aksanıyla konuşmama kararından bahsederken, bunun, yönetmenin filmi Rus lideri kurgusal bir şekilde canlandırma planının bir parçası olduğunu belirtti.

        "Olivier ile bunun Putin'in bir yorumu olmadığını ve protez bir maskenin arkasına saklanmamı istemediğini konuştuk" diyen Jude Law; "Harika bir makyaj ve saç ekibiyle çalıştık ve Putin'in hayatındaki o döneme dair referanslar aldık. Bende bir aşinalık yaratmaya çalıştık" diye konuştu.

        Giuliano da Empoli'nin 2023'te aynı adlı çok satan romanından uyarlanan 'Kremlin Büyücüsü', 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'da yaşananları konu alıyor. Filmin kadrosunda; Paul Dano, Alicia Vikander ve Zach Galifianakis de yer alıyor.

